Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 personel alımı için ilana çıktı. Personel alımı duyurusu, Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlandı. 31 ilde farklı kontenjanlarda yapılacak alımlarda aslan payı İstanbul'un oldu. Bakanlık adaylardan suça karışmamış kimseler olmasını isterken, 18-35 yaş aralığındaki kişilerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvurulara büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Birçok kişi başvuru şartlarını ve detayları araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı ile ilgili detaylar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 31 ilde farklı kontenjanlarda yapılacak alım için şartlar da belli oldu. Adaylar için 18-35 yaş aralığı şartının yanı sıra, sabıka kaydının bulunmaması istendi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
HANGİ İLDE KAÇ İŞÇİ ALINACAK?
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4) ve Zonguldak'ta (2) toplam 140 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.
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