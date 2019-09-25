Konut sigortası kiracı ve ev sahibine güven veriyor
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Konut sigortasının evlerde gerçekleşebilecek hasarları ve talihsiz olayları teminat altına alarak kiracı ve ev sahiplerine güven verdiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, ürünle beraber sunulan ek hizmetlerin de ev halkının konforunu artırdığını söyledi...Yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda risk, hem kiracı hem de ev sahibinin huzurunu kaçırabiliyor. Hesaplı bir ürün olan konut sigortası ile bu risklere karşı evlerini güvence altına alanlar, bu endişelerden son derece cazip fiyatlarla korunabiliyor. Konut sigortasının çok sayıda riske karşı güvence vermekle kalmadığını, ev sahibi ve kiracıların endişelerini de azalttığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Konut sigortası, kapıda kaldığınızda ücretsiz çilingir hizmeti vererek, evinizin camı kırıldığında ya da elektrik/su tesisatında sorun çıktığında ise destek sunarak devreye giriyor ve oluşabilecek masrafları karşılıyor" dedi.
ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİ
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan konut sigortası ürünlerinin sigortalının hayatına en çok dokunan ürünlerden biri olduğunu da anlatan Erdoğan, "Müşterilerin ev içerisindeki yaşantılarını olabilecek en rahat seviyeye getirmek için tasarladığımız Evim Saray'ın sunduğu klima-kombi bakımı ve halı yıkama gibi avantajlarla evlerde konfor sağlayarak sigortalılarımızın da hayatlarına değer katıyoruz" diye konuştu. Ray Sigorta Evim Saray konut sigortası, sunduğu geniş kapsamlı teminatlara ek olarak poliçe kapsamında yılda 1 defa olmak üzere kombi, klima bakımını ve belirli ölçüdeki halı yıkama hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Aynı zamanda poliçe kapsamındaki konutta ikamet eden aile bireylerinin hayatı boyunca tekerlekli sandalye ile dolaşmasını gerektirecek bir sürekli sakatlık sonucu doğması durumunda, sigortalı konutta yapılması gereken adaptasyon masrafları da poliçedeki limitler kapsamında teminat altında alıyor.
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