Doğan, Hilton’u satışa çıkardı
2005'te mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'ni Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255.5 milyon dolara satın alan iş insanı Aydın Doğan, oteli satışa çıkardı.
2005'te mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'ni Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255.5 milyon dolara satın alan iş insanı Aydın Doğan, oteli satışa çıkardı. Konumu itibariyle yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 62 bin 337 metrekarelik alana kurulu Hilton için Doğan'ın, satın alım bedelinin çok üstünde bir rakam istediği belirtiliyor. Yüksek rakama rağmen birçok iş insanının, İstanbul Harbiye'de bulunan dev tesisi almak için Doğan'la temasa geçtiği ve sıkı pazarlığa giriştiği öğrenildi. Temeli 1952'de atılan ve inşası 21 ayda tamamlanan otelde, tümü özel balkon ya da terasa sahip 500 oda yer alıyor.
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