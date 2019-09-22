Tekstil ürünlerinde indirim oyunu! Vatandaşı kandırıyorlar

Yeni sezona giriş yapan hazır giyim mağazaları, geçmiş sezona yönelik stokları eritebilmek için gerçekleştirdikleri sözde indirim manevralarıyla tüketiciyi canından bezdirirken, sezon ürünlerinde ise şişirilmiş fiyatlarla, dünyadaki rakipleriyle yarışıyor. Bir tişörtün 70 ila 250 lira arasında değiştiği, ceket fiyatlarının bin 500 lirayı bulduğu mağazalarda yerli markaların fiyatları ithal markalarla yarışıyor. Tüketicinin indirim yalanıyla aldatıldığı mecralardan birisi de e-ticaret. Belirli miktarda alışveriş yaptığı taktirde, tüketiciye bir indirim kuponu vaat eden siteler alışveriş sonrası vadettiği indirim kuponlarını müşterinin hesabına tanımlamıyor.

Yeni sezona giriş yapan hazır giyim sektöründe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Elinde yaz kalma stokları eritmek için çeşitli formüllerle indirim oyunları yapılırken yeni sezon ürünlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Tüketicinin indirim yalanıyla aldatıldığı mecralardan birisi de e-ticaret. Belirli miktarda alışveriş yaptığı taktirde, tüketiciye bir indirim kuponu vaat eden siteler alışveriş sonrası vadettiği indirim kuponlarını müşterinin hesabına tanımlamıyor.

ŞİŞİK FİYATLAR

Bazı vitrinlerde ise indirim afişleri matematik formüllerini aratmıyor. 'İki ürün alana üçüncüsü yüzde 30 indirimli', 'İkinci ürüne yüzde 50 indirim ve karta puan biriktirme', 'Hem indirim hem 9 taksit fırsatı', 'Son büyük indirim' gibi ifadelerle tüketiciyi indirim sarmalının içine çeken markalar, bazı seçili ürünler dışında indirim yapmazken, sezon ürünlerinin şişik fiyatları da yaratılan sanal indirim gerçeğini gözler önüne seriyor. Mağazaların en çok başvurdukları yöntemlerden biri de fiyatın sonuna 9 sayısını eklemek. Ürün fiyatlarında 79.99, 149.99 gibi rakamlar kullanan markalar ürünü 80 lira değil 70, 150 lira değil 140 lira gibi algılanmasını sağlayarak tüketiciyi yanıltıyor.

TÜKETİCİYİ ALDATIYORLAR

Mağazaları dolaşan tüketici de durumun farkında. Sezonda alışveriş yapmadıklarını belirten tüketiciler, sadece dolaştıklarını ve alışveriş için indirim dönemini beklediklerini belirtiyor. Ancak şişirilen fiyatlardan da rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, özel günlerde sözde indirimlerle tüketiciyi aldatan markaların sezonda ise fiyatları şişirip, indirim dönemlerinde normal fiyatına sattığını, bunu da tüketiciye indirim olarak yansıttığını söyledi. Palandöken, "Tüketici her fiyatı normal olarak takip edemiyor ancak yaptığımız incelemelerde biz bu şişirilmiş fiyat durumunu rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

E-TİCARET SİTELERİ DE MODAYA UYDU

Sabah'ın haberine göre; tüketicinin indirim yalanıyla aldatıldığı mecralardan birisi de e-ticaret. Belirli miktarda alışveriş yaptığı taktirde, tüketiciye bir indirim kuponu vaat eden siteler alışveriş sonrası vadettiği indirim kuponlarını müşterinin hesabına tanımlamıyor. Sepette indirim de bir başka indirim kandırmacası. Alışverişini tamamlamak için ödeme adımına geçen tüketici son aşamada sepette indirim beklerken bunun alışverişin toplam rakamına yansımadığını görüyor. 'Sistemde bir sıkıntı olmuş', 'Gün içerisinde indirim kuponu tarafınıza iletilecek' yalanlarıyla kandırılan tüketici, sitelere yüzlerce şikâyet kaydı açmış durumda.

MOBİLYADA DA AYNI OYUN

Kategori mağazalarında ise en büyük fiyat oyunu mobilya ve aksesuvarlarında yapılıyor. Koltuk takımlarının 2-7 bin lira arasında satışa çıkarıldığı mağazalar, sözde indirimle düşük kaliteli ürünleri orta kalite ürün fiyatına satışa çıkarıyor. Bir mobilya mağazası yetkilisi, eylülde işlerin düşüşe geçtiğini ancak merkezden herhangi bir fiyat indirimi olmadığını söyledi





