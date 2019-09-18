Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! Fed'in faiz kararı ne anlama geliyor?
Son dakika haberi... Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 - 2.00 aralığına indi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çektiğini bildirdi.
Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1,75- 2,00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.
FED KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Peki, Fed'in aldığı bu faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında Fed'in faiz kararı masaya yatırıldı. A Para editörü Merve Tepe, Fed haberi hakkında bilgi verdi. Akademisyenler Nurullah Gür ve Mevlüt Tatlıyer de Fed'in kararını değerlendirdi. Ayrıntılar videomuzda...
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