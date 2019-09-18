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Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! Fed'in faiz kararı ne anlama geliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... () Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece fonlama faizi yüzde 1.75 - 2.00 aralığına indi.

ABD Merkez Bankası (), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çektiğini bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1,75- 2,00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! Fed'in faiz kararı ne anlama geliyor? SON DAKİKA: FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! FED'İN FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

FED KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, Fed'in aldığı bu faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında Fed'in faiz kararı masaya yatırıldı. A Para editörü Merve Tepe, Fed haberi hakkında bilgi verdi. Akademisyenler Nurullah Gür ve Mevlüt Tatlıyer de Fed'in kararını değerlendirdi. Ayrıntılar videomuzda...

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