FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
FED faiz kararı ne oldu? FED son dakika faiz kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası (FED) açıkladığı kararla faizleri indirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından FED faiz kararına göre dolar ne olur sorusuna yoğun bir yanıt aranıyor. Ekonomistler, FED kararının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki faiz baskısının azaltacağını belirtiyor. İşte, FED faiz kararı sonrası dolar tahminleri!
FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül akşamı açıklanan Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararına göre doların tepkisi ekonomiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, FED faiz kararına göre dolar ne olur? FED faiz düşürürse dolar ne olur sorusuna vatandaşlar gün boyu yanıt aramıştı. Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.
Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti.
Fed'den yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.
DOLARDA SON DURUM!
FED faiz kararının açıklanmasının ardından, dolarda alış 5,6643, satış 5,6727 üzerinden işlem görüyor.
FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?
A Haber canlı yayında Fed'in fazi kararı masaya yatırıldı. A Para editörü Merve Tepe Fed haberi hakkında bilgi verdi. Akademisyenler Nurullah Gür ve Mevlüt Tatlıyer de Fed'in kararını değerlendirdi.
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