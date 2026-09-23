Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı! Son tarih belli oldu
MEB, öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. Tercihler 23-24 Eylül’de alınacak. Öğretmenler 40 eğitim kurumu seçebilecek, şartları sağlayanlar için 41’inci seçenek de açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yakından takip ettiği 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Bakanlığın takvimine göre öğretmenler tercihlerini 23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde yapabilecek. Atama sonuçları ise 25 Eylül'de açıklanacak.
BAŞVURULAR BAŞLADI
MEB'in duyurusunda yer alan takvime göre ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23 Eylül'de başlayıp 24 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Başvurular, MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün ilgili elektronik başvuru ekranı üzerinden yapılacak.
Atamalar ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KİMLER İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLECEK?
Duyuruda başvuru için aranan temel şartlar şöyle:
- Öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
- Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlerin, sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
- Başvuracak öğretmenlerin diğer başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor.
- Hizmet puanı ve özlük bilgilerinin başvuru öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.
- Başvuru sürecinde elektronik başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekiyor.