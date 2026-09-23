-°C
CANLI YAYIN

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı! Son tarih belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı! Son tarih belli oldu

MEB, öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. Tercihler 23-24 Eylül’de alınacak. Öğretmenler 40 eğitim kurumu seçebilecek, şartları sağlayanlar için 41’inci seçenek de açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yakından takip ettiği 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Bakanlığın takvimine göre öğretmenler tercihlerini 23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde yapabilecek. Atama sonuçları ise 25 Eylül'de açıklanacak.

İkinci il dışı tayin başvuruları 23 Eylül’de başlayacak ve 24 Eylül’de sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)İkinci il dışı tayin başvuruları 23 Eylül’de başlayacak ve 24 Eylül’de sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)

BAŞVURULAR BAŞLADI

MEB'in duyurusunda yer alan takvime göre ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23 Eylül'de başlayıp 24 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Başvurular, MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün ilgili elektronik başvuru ekranı üzerinden yapılacak.

Atamalar ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için toplam 4 yıllık çalışma şartı aranıyor.Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için toplam 4 yıllık çalışma şartı aranıyor.

KİMLER İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Duyuruda başvuru için aranan temel şartlar şöyle:

  • Öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
  • Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlerin, sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
  • Başvuracak öğretmenlerin diğer başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor.
  • Hizmet puanı ve özlük bilgilerinin başvuru öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.
  • Başvuru sürecinde elektronik başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekiyor.

Öğretmenler ikinci il dışı tayin sürecinde en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.Öğretmenler ikinci il dışı tayin sürecinde en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

ÖĞRETMENLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

Yer değiştirmek isteyen öğretmenler, aynı veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Bunun yanında duyuruda dikkat çeken bir başka seçenek daha bulunuyor. Öğretmenler 40 eğitim kurumu tercihinin tamamını yaptıktan sonra 41'inci seçenek olarak bir il belirleyebilecek.

Ancak 41'inci seçenek, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan kullanılamayacak. Bu seçeneği işaretleyen öğretmenler, yalnızca tercih ettikleri ilde boş kalan kontenjanlar üzerinden değerlendirilecek.

Atamalarda öğretmenlerin 24 Eylül 2026 tarihindeki hizmet puanları esas alınacak.Atamalarda öğretmenlerin 24 Eylül 2026 tarihindeki hizmet puanları esas alınacak.

ATAMALARDA HİZMET PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

MEB'in duyurusuna göre atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesabında 24 Eylül 2026 tarihi esas alınacak.

Puanların eşit olması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda bilgisayar kurası uygulanacak. Bu nedenle öğretmenlerin hizmet puanlarına etki edecek işlemleri başvuru kaydını tamamlamadan önce sonuçlandırması gerekiyor.

Bazı öğretmenler için 3 yıllık çalışma şartı olmadan başvuru yapılabilecek 12 il belirlendi.Bazı öğretmenler için 3 yıllık çalışma şartı olmadan başvuru yapılabilecek 12 il belirlendi.

3 YILI TAMAMLAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DE SEÇENEK VAR

Duyurunun dikkat çeken maddelerinden biri de 3 yıllık çalışma süresini henüz tamamlamayan öğretmenlerle ilgili. Bu kapsamda 31 Aralık 2026 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, belirlenen 12 ille sınırlı olmak üzere başvurabilecek.

Bu iller şöyle:

  • Ağrı
  • Ardahan
  • Bitlis
  • Hakkari
  • Iğdır
  • İstanbul
  • Kars
  • Muş
  • Siirt
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Van

Bu kapsamda yapılacak başvurular, diğer atama işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara göre değerlendirilecek.

28 Eylül 2026 itibarıyla 65 yaşını dolduracak öğretmenler başvuru yapamayacak.28 Eylül 2026 itibarıyla 65 yaşını dolduracak öğretmenler başvuru yapamayacak.

HANGİ ÖĞRETMENLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

MEB duyurusunda bazı gruplar için açık şekilde başvuru kısıtlaması getirildi. Buna göre 2026 yılı yaz döneminde il içi, iller arası isteğe bağlı veya iller arası mazerete bağlı ataması yapılan öğretmenler, atamalarını iptal ettirmiş olsalar dahi bu duyuru kapsamında başvuramayacak. Ayrıca;

  • 2026 Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değiştirenler,
  • 2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında atananlar,
  • 28 Eylül 2026 itibarıyla 65 yaşını dolduracak öğretmenler

başvuru yapamayacak.

Öğretmen eşlerin farklı illere atanması halinde aile birliği başvurusu yapılabilecek.Öğretmen eşlerin farklı illere atanması halinde aile birliği başvurusu yapılabilecek.

ÖĞRETMEN EŞLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Duyuruda öğretmen eşlerin durumuna ilişkin de özel bir uyarı yer alıyor. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yalnızca birinin bu kapsamda başka bir ile atanması veya eşlerin farklı illere atanması halinde, bu atamadan doğan aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu 2027 yarıyıl tatili mazeret dönemi kapsamında yapılabilecek.

HİZMET SÜRESİ HESAPLANIRKEN HANGİ ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINACAK?

Üç yıllık çalışma süresinin hesabında yalnızca mevcut okulda geçirilen süreye bakılmıyor. Duyuruda farklı görev ve çalışma dönemlerinin de belirli şartlarla hesaba katılacağı belirtiliyor. Buna göre;

  • Sözleşmeli ve asker öğretmenlik dahil olmak üzere öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yaptığı süreler,
  • Yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
  • Kadrosunun bulunduğu il dışında görev yapan ve hizmetin gereği olarak görevlendirilen öğretmenlerin belirli süreleri

birlikte değerlendirilecek.

MEB'den velilere yeni uygulama! Okul görüşmeleri artık randevuyla yapılacak
Sonraki Haber
MEB'den velilere yeni uygulama! Okul görüşmeleri artık randevuyla yapılacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın