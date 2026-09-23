Ancak 41'inci seçenek, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan kullanılamayacak. Bu seçeneği işaretleyen öğretmenler, yalnızca tercih ettikleri ilde boş kalan kontenjanlar üzerinden değerlendirilecek.

Yer değiştirmek isteyen öğretmenler, aynı veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Bunun yanında duyuruda dikkat çeken bir başka seçenek daha bulunuyor. Öğretmenler 40 eğitim kurumu tercihinin tamamını yaptıktan sonra 41'inci seçenek olarak bir il belirleyebilecek.

Puanların eşit olması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda bilgisayar kurası uygulanacak. Bu nedenle öğretmenlerin hizmet puanlarına etki edecek işlemleri başvuru kaydını tamamlamadan önce sonuçlandırması gerekiyor.

MEB'in duyurusuna göre atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesabında 24 Eylül 2026 tarihi esas alınacak.

Bazı öğretmenler için 3 yıllık çalışma şartı olmadan başvuru yapılabilecek 12 il belirlendi.

3 YILI TAMAMLAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DE SEÇENEK VAR

Duyurunun dikkat çeken maddelerinden biri de 3 yıllık çalışma süresini henüz tamamlamayan öğretmenlerle ilgili. Bu kapsamda 31 Aralık 2026 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, belirlenen 12 ille sınırlı olmak üzere başvurabilecek.

Bu iller şöyle:

Ağrı

Ardahan

Bitlis

Hakkari

Iğdır

İstanbul

Kars

Muş

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Van

Bu kapsamda yapılacak başvurular, diğer atama işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara göre değerlendirilecek.