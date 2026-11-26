Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini bildirdi.

ÖĞRENCİ AFFININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı. Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.