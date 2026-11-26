YÖK'ten öğrenci affına ilişkin yeni karar! Kapsam genişletildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı kazanan ancak normal ve mazeret kayıt sürelerinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini bildirdi.
ÖĞRENCİ AFFININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı. Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.
KARAR ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.
YKS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER DE KAPSAMDA
YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.