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YÖKDİL sonuçları sorgulama: 2022 YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM AİS YÖKDİL sınav sonuç ekranı!

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Giriş Tarihi: 28.03.2022
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YÖKDİL sonuçları sorgulama: 2022 YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM AİS YÖKDİL sınav sonuç ekranı!

YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? İşte ÖSYM AİS YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 YÖDKİL/1 sınavı 13 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı duyuru ile birlikte sınav sonuçlarının açıklandığı öğrenildi. Peki, YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? İşte ÖSYM AİS YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

13 Mart 2022 tarihinde uygulanan 2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

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