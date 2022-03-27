Okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler ara tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İşte, okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...