Okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...
Okullarda ara tatil ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021-2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre nisan ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. İşte, okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...
Okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler ara tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İşte, okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma
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