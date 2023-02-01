YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!

YÖKDİL sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. YÖKDİL Sınav Tarihi, 1 Şubat tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Peki, "YÖKDİL sınavı ne zaman?", "YÖKDİL sınavı başvuru ücreti nereye yatırılır?" İşte, sınav hakkında merak edilenler...