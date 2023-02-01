YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları için detaylar araştırılmaya başlandı. 25 Ocak tarihinde başlayan YÖKDİL başvurusu bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmayanlar, sınav ücretinin nereye, hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. Öte yandan sınavın ne zaman yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. YÖKDİL Sınav Tarihi, 1 Şubat tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Peki, "YÖKDİL sınavı ne zaman?", "YÖKDİL sınavı başvuru ücreti nereye yatırılır?" İşte, sınav hakkında merak edilenler...
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL sınavı 12 Mart tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecek.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
2023 YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL'dir ve aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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