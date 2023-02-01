İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?
"İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yönelik verilen destek ödemesinden yararlanmak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?
"İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanmaktadır. Peki, İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?
2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci hesaplarına yatırılan İOKBS bursluluk parası ödemeleri henüz yatırılmadı.
Bakanlık burs ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. PYBS bursu Ocak ayı ödemelerinin en geç ay sonu olan 31 Ocak tarihine kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.
Burs ödeme tarihleri, ilden ile göre farklılık gösterebiliyor. Öğrenciler burs yatıp yatmadığını internet üzerinden sorgulayabiliyor.
İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir.
Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
2023 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni yılda geçerli olacak burs ücretleri henüz açıklanmadı. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren bursluluk ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda burs ücretlerinin 860 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ocak ayı burslarının hesaplara aktarılması ile ortaokul ve liseliler için geçerli olacak burs ücretleri belli olacak.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs parası 860 TL oluyor.
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