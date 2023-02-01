İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?

2023 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretleri henüz açıklanmadı. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren bursluluk ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda burs ücretlerinin 860 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ocak ayı burslarının hesaplara aktarılması ile ortaokul ve liseliler için geçerli olacak burs ücretleri belli olacak.

Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs parası 860 TL oluyor.