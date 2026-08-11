YÖK’ten tez ve diploma sahteciliğine yeni yaptırımlar: Başkasına tez yazdıranın akademik unvanı ve derecesi iptal edilecek
Yükseköğretim Kurulu, 7592 sayılı Kanun kapsamında akademik usulsüzlükler ve sahte diplomaya karşı yeni yaptırımları duyurdu. Başkasına tez veya makale yazdırdığı belirlenenlerin unvanları iptal edilecek. Tez borsasına aracılık edenler, izinsiz yükseköğretim faaliyeti yürütenler ve sahte belge düzenleyenler adli yaptırımlarla karşılaşacak.
YÖK, akademik dürüstlüğü korumak amacıyla tez ve makale yazdırma, sahte diploma düzenleme ve izinsiz yükseköğretim faaliyeti gibi ihlallere yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. Düzenleme; akademik unvan ve derece iptalinden üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmaya, adli para cezasından hapis yaptırımına kadar farklı sonuçlar doğuruyor.
YÖK AKADEMİK EMEĞİN KORUNMASINI HEDEFLİYOR
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 7592 sayılı Kanun ile akademik çalışmalar üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklere karşı yeni hukuki yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bilim, etik, emek ve dürüstlük temelleri üzerine kuruludur. Akademik bir unvanın, diplomanın veya bilimsel çalışmanın değeri, arkasındaki emeğin özgünlüğüyle ölçülür.
7592 sayılı Kanun ile getirilen, akademik dürüstlüğü zedeleyen uygulamalara karşı caydırıcı düzenlemeler, liyakat ve adaleti koruma konusundaki kararlı mücadelemiz için güçlü bir yasal zemin sağlamaktadır. Başkalarının entelektüel ve akademik birikiminden elde edilen kazançların ve akademik çalışmaların ticari faaliyete dönüştürülmesinin önlenmesi, meşru yollarla üretim yapan genç araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin haklarını korumak, bilimsel itibarımızı ve yükseköğretime olan güveni muhafaza etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bilimin prestijinin, akademik emeğin prestiji olduğunu biliyoruz. Bunu korumak hepimizin sorumluluğudur."
AKADEMİK USULSÜZLÜĞE UNVAN İPTALİ
Tez, makale, kitap veya proje gibi akademik çalışmalarını başkasına hazırlattığı tespit edilen kişilerin bu çalışmalar üzerinden elde ettiği akademik derece ve unvanlar iptal edilecek.
Kendi emeğine dayanmayan akademik çalışmalarla derece kazanan kişiler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek ve adli para cezasıyla karşılaşabilecek.