Başkası adına tez veya makale yazan ya da bu sürece aracılık eden kişiler 20 bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek.

TEZ BORSASINA 20 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI

Başka kişiler adına tez veya makale yazan ya da bu çalışmaların hazırlanmasına aracılık edenler için adli para cezası uygulanacak. Düzenleme, faaliyetin ücret karşılığında veya ücretsiz yapılması halinde de uygulanacak.

Bu kapsamdaki kişiler 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek. Faaliyetin tüzel kişi üzerinden yürütülmesi halinde TCK'nin 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanacak. Anket ve veri toplama faaliyetleri ise bu kapsamın dışında tutulacak.