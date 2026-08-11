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YÖK’ten tez ve diploma sahteciliğine yeni yaptırımlar: Başkasına tez yazdıranın akademik unvanı ve derecesi iptal edilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YÖK’ten tez ve diploma sahteciliğine yeni yaptırımlar: Başkasına tez yazdıranın akademik unvanı ve derecesi iptal edilecek

Yükseköğretim Kurulu, 7592 sayılı Kanun kapsamında akademik usulsüzlükler ve sahte diplomaya karşı yeni yaptırımları duyurdu. Başkasına tez veya makale yazdırdığı belirlenenlerin unvanları iptal edilecek. Tez borsasına aracılık edenler, izinsiz yükseköğretim faaliyeti yürütenler ve sahte belge düzenleyenler adli yaptırımlarla karşılaşacak.

YÖK, akademik dürüstlüğü korumak amacıyla tez ve makale yazdırma, sahte diploma düzenleme ve izinsiz yükseköğretim faaliyeti gibi ihlallere yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. Düzenleme; akademik unvan ve derece iptalinden üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmaya, adli para cezasından hapis yaptırımına kadar farklı sonuçlar doğuruyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 7592 sayılı Kanun kapsamında akademik dürüstlüğü korumaya yönelik yeni yaptırımların devreye alındığını açıkladı. (Görseller: X, A Haber Foto Arşiv ve AA)YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 7592 sayılı Kanun kapsamında akademik dürüstlüğü korumaya yönelik yeni yaptırımların devreye alındığını açıkladı. (Görseller: X, A Haber Foto Arşiv ve AA)

YÖK AKADEMİK EMEĞİN KORUNMASINI HEDEFLİYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 7592 sayılı Kanun ile akademik çalışmalar üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklere karşı yeni hukuki yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilim, etik, emek ve dürüstlük temelleri üzerine kuruludur. Akademik bir unvanın, diplomanın veya bilimsel çalışmanın değeri, arkasındaki emeğin özgünlüğüyle ölçülür.

7592 sayılı Kanun ile getirilen, akademik dürüstlüğü zedeleyen uygulamalara karşı caydırıcı düzenlemeler, liyakat ve adaleti koruma konusundaki kararlı mücadelemiz için güçlü bir yasal zemin sağlamaktadır. Başkalarının entelektüel ve akademik birikiminden elde edilen kazançların ve akademik çalışmaların ticari faaliyete dönüştürülmesinin önlenmesi, meşru yollarla üretim yapan genç araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin haklarını korumak, bilimsel itibarımızı ve yükseköğretime olan güveni muhafaza etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bilimin prestijinin, akademik emeğin prestiji olduğunu biliyoruz. Bunu korumak hepimizin sorumluluğudur."

Başkasına tez, makale, kitap veya proje hazırlattığı belirlenen kişilerin bu çalışmalarla elde ettiği akademik derece ve unvanlar iptal edilecek.Başkasına tez, makale, kitap veya proje hazırlattığı belirlenen kişilerin bu çalışmalarla elde ettiği akademik derece ve unvanlar iptal edilecek.

AKADEMİK USULSÜZLÜĞE UNVAN İPTALİ

Tez, makale, kitap veya proje gibi akademik çalışmalarını başkasına hazırlattığı tespit edilen kişilerin bu çalışmalar üzerinden elde ettiği akademik derece ve unvanlar iptal edilecek.

Kendi emeğine dayanmayan akademik çalışmalarla derece kazanan kişiler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek ve adli para cezasıyla karşılaşabilecek.

Başkası adına tez veya makale yazan ya da bu sürece aracılık eden kişiler 20 bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek.Başkası adına tez veya makale yazan ya da bu sürece aracılık eden kişiler 20 bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek.

TEZ BORSASINA 20 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI

Başka kişiler adına tez veya makale yazan ya da bu çalışmaların hazırlanmasına aracılık edenler için adli para cezası uygulanacak. Düzenleme, faaliyetin ücret karşılığında veya ücretsiz yapılması halinde de uygulanacak.

Bu kapsamdaki kişiler 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek. Faaliyetin tüzel kişi üzerinden yürütülmesi halinde TCK'nin 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanacak. Anket ve veri toplama faaliyetleri ise bu kapsamın dışında tutulacak.

Türkiye’de izinsiz yükseköğretim kurumu veya programı açanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve ayrıca adli para cezası uygulanacak.Türkiye’de izinsiz yükseköğretim kurumu veya programı açanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve ayrıca adli para cezası uygulanacak.

İZİNSİZ YÜKSEKÖĞRETİM FAALİYETİNE HAPİS CEZASI

Türkiye'de gerekli izinleri almadan yükseköğretim kurumu veya programı açanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Buna ek olarak 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.

İzinsiz faaliyet gösteren bu kurum veya programların tanıtımını yapan kişiler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabilecek.

Sahte diploma veya resmi belge düzenleyen ya da kullanan kişiler hakkında TCK 204 kapsamında resmi belgede sahtecilik hükümleri işletilecek.Sahte diploma veya resmi belge düzenleyen ya da kullanan kişiler hakkında TCK 204 kapsamında resmi belgede sahtecilik hükümleri işletilecek.

SAHTE DİPLOMA VE BELGELERE HAPİS YAPTIRIMI

Yerli veya yabancı üniversitelere ait diploma ve belgeleri sahte olarak düzenleyen ya da düzenleten kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesindeki resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak.

Bu kişiler, sahte belgenin niteliğine göre TCK 204 kapsamında doğrudan hapis cezası öngören adli süreçle karşılaşacak.

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