11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2023
ABONE OL
YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Haziran'da gerçekleştirilen sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklanması sonrası ÖSYM tercih sürecinin ayrıntılarını paylaşılacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi...

"YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde yer alıyor. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

BARAJ PUANI GEÇEN YIL KALKMIŞTI

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA