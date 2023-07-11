YKS yığılma nedir, ne demek? 2023 YKS yığılma olursa ne olur?
"YKS yığılma nedir?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca üniversite adayının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olurken, "YKS yığılma ne demek?" sorusu da gündeme getiriliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
"YKS yığılma ne demek?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. YKS yığılma puanın yettiği üniversite bölümüne sıralama nedeniyle girememesi durumudur. YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, YKS yığılma olursa ne olur? sorusunu da sorguluyor. İşte, YKS yığılma nedir sorusunun cevabı...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Sırada sonuçlar var.
ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS YIĞILMA NE DEMEK?
YKS yığılma, ilgili bölüme puanın yetmesine rağmen sıralamanın yetmemesidir.
YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.
Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.
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