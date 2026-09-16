YKS ek tercih ekranı açıldı! Üniversite adayları için kritik süreç
2026 YKS ek tercih süreci başladı. Tercihler 17-21 Eylül tarihleri arasında alınacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek tercih yapabilecek.
2026 YKS ek tercih süreci başladı. YKS ek yerleştirme tercihleri 17-21 Eylül tarihleri arasında alınacak.
BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TERCİH YAPILACAK
ÖSYM'nin açıkladığı takvim kapsamında adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini yapabilecek. İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adayların katılabileceği ek yerleştirme sürecine ilişkin tercih tarihleri ve kontenjan detayları ÖSYM tarafından açıklandı.
YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Ek yerleştirme sürecinde adayların tercih edebileceği program sayısına sınırlama uygulanacak. Adaylar, tercih hakkına sahip oldukları tablolardan en fazla 24 programı tercih listelerine ekleyebilecek.
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek.