2026 YKS ek tercih süreci başladı. YKS ek yerleştirme tercihleri 17-21 Eylül tarihleri arasında alınacak.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TERCİH YAPILACAK

ÖSYM'nin açıkladığı takvim kapsamında adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini yapabilecek. İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adayların katılabileceği ek yerleştirme sürecine ilişkin tercih tarihleri ve kontenjan detayları ÖSYM tarafından açıklandı.