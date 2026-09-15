KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül
2026 KPSS Ortaöğretim’de normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi bugün başlıyor. ÖSYM takvimine göre işlemler 15 Eylül saat 10.00’da açılacak ve 16 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru süresini kaçıran adayların beklediği geç başvuru dönemi bugün başlıyor. ÖSYM takvimine göre başvurular 15 Eylül saat 10.00'da açılacak. Adaylar işlemlerini 16 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru ücretinin ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL olacağı açıklandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Lise mezunlarının kamu kurumlarına atanabilmek için gireceği 2026 KPSS Ortaöğretim için kritik süreç başladı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru hakkından yararlanabilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül 2026 saat 10.00'da başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
Geç başvuruların son günü 16 Eylül 2026 olacak. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvuru ekranı saat 23.59'da kapanacak. Adayların yalnızca başvuru bilgilerini sisteme girmesi yeterli olmayacak. Geç başvuru ücretinin de belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekecek.