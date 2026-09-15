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KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül

2026 KPSS Ortaöğretim’de normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi bugün başlıyor. ÖSYM takvimine göre işlemler 15 Eylül saat 10.00’da açılacak ve 16 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru süresini kaçıran adayların beklediği geç başvuru dönemi bugün başlıyor. ÖSYM takvimine göre başvurular 15 Eylül saat 10.00'da açılacak. Adaylar işlemlerini 16 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru ücretinin ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL olacağı açıklandı.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lise mezunlarının kamu kurumlarına atanabilmek için gireceği 2026 KPSS Ortaöğretim için kritik süreç başladı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül 2026 saat 10.00'da başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

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KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Geç başvuruların son günü 16 Eylül 2026 olacak. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvuru ekranı saat 23.59'da kapanacak. Adayların yalnızca başvuru bilgilerini sisteme girmesi yeterli olmayacak. Geç başvuru ücretinin de belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekecek.

KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül - 2

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapacak adayların ödeyeceği sınav ücreti de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Normal başvuru döneminde 800 TL olarak uygulanan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

Buna göre 2026 KPSS Ortaöğretim için geç başvuru ücreti 1.200 TL olacak. Adaylar normal başvuru ücretine kıyasla geç başvuruda 400 TL daha fazla ödeme yapacak.

KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Başvurunun tamamlanması için adayların kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol etmesi, ardından sınav ücretini ödemesi gerekiyor.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar kısaca şöyle:

  • AİS'e giriş yapılacak.
  • 2026-KPSS Ortaöğretim seçilecek.
  • Kimlik, eğitim ve iletişim bilgileri kontrol edilecek.
  • 1.200 TL geç başvuru ücreti yatırılacak.
  • Başvurunun tamamlandığı sistem üzerinden kontrol edilecek.

KPSS Ortaöğretim'de adaylara ikinci şans! Geç başvuru son tarih 16 Eylül - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Geç başvuru sürecinin ardından adayların hazırlıklarını tamamlayacağı 2026-KPSS Ortaöğretim için sınav tarihi de takvimde yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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