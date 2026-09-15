2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapacak adayların ödeyeceği sınav ücreti de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Normal başvuru döneminde 800 TL olarak uygulanan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

Buna göre 2026 KPSS Ortaöğretim için geç başvuru ücreti 1.200 TL olacak. Adaylar normal başvuru ücretine kıyasla geç başvuruda 400 TL daha fazla ödeme yapacak.