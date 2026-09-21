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TÜBİTAK'tan 660 kişilik alım! Adaylara başvuru için ek süre verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜBİTAK'tan 660 kişilik alım! Adaylara başvuru için ek süre verildi

TÜBİTAK 660 personel alımı için başvuru takviminde değişiklik yapıldı. Ankara, Gebze ve Bursa’daki birimlerde görev alacak adaylar için süre 5 Ekim 2026’ya uzatıldı. Araştırmacıdan teknik personele, memurdan güvenlik görevlisine kadar farklı kadrolar bulunuyor.

TÜBİTAK'ın farklı birimlerinde görev almak isteyen adaylar için yeni gelişme yaşandı. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan 660 kişilik personel alımında daha önce 22 Eylül olarak duyurulan başvuru süresi uzatıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte adaylar başvurularını 5 Ekim tarihine kadar yapabilecek.

TÜBİTAK’ın 660 kişilik personel alımında başvuru süresi 5 Ekim’e uzatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)TÜBİTAK’ın 660 kişilik personel alımında başvuru süresi 5 Ekim’e uzatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda çok sayıda farklı pozisyon için personel alımı yapılacağı belirtildi. Kadrolar yalnızca araştırmacılarla sınırlı değil. Teknik görevlerden idari pozisyonlara kadar geniş bir istihdam alanı bulunuyor.

Alım yapılacak pozisyon grupları şöyle:

  • AR-GE personeli (araştırmacı)
  • Uzman ve uzman yardımcısı
  • Bilimsel programlar uzman yardımcısı
  • Teknik ve destek personeli
  • AR-GE proje/destek teknisyeni
  • Avukat
  • Memur
  • Silahlı özel güvenlik görevlisi

Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların yalnızca toplam kontenjana değil, kendi eğitim ve mesleki durumlarına uygun ilana da bakması gerekiyor.

TÜBİTAK’ın Ankara, Gebze ve Bursa’daki birimleri için personel alımı gerçekleştirilecek.TÜBİTAK’ın Ankara, Gebze ve Bursa’daki birimleri için personel alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

660 kişilik personel alımı kapsamında görevlendirmelerin üç farklı şehirdeki TÜBİTAK birim ve enstitülerinde yapılması planlanıyor.

Şehir
Görevlendirme
Ankara
TÜBİTAK'ın ilgili birim ve enstitüleri
Kocaeli / Gebze
TÜBİTAK'ın Gebze'deki birim ve enstitüleri
Bursa
TÜBİTAK'ın ilgili birimleri

TÜBİTAK'ın daha önceki duyurusunda da 660 yeni çalışma arkadaşı için başvuruların TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Kurumun 4 Eylül tarihli TÜSSİDE ilanında da başvuru adresi olarak kariyer.tubitak.gov.tr gösterildi.

TÜBİTAK personel alımında daha önce 22 Eylül olan başvuru tarihi uzatıldı.TÜBİTAK personel alımında daha önce 22 Eylül olan başvuru tarihi uzatıldı.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurularda en önemli güncelleme son tarihte yapıldı. Daha önce 22 Eylül 2026 saat 17.00 olarak duyurulan süre, yeni düzenlemeyle 5 Ekim 2026'ya çekildi. Böylece adaylara başvurularını tamamlamaları için daha fazla süre tanınmış oldu.

Ancak adayların başvuracakları pozisyonun ilanındaki özel şartları ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü eğitim düzeyi, deneyim, mesleki yeterlilik ve diğer koşullar kadroya göre değişebiliyor.

660 kişilik TÜBİTAK alımında adayların pozisyona özel başvuru şartlarını incelemesi gerekiyor.660 kişilik TÜBİTAK alımında adayların pozisyona özel başvuru şartlarını incelemesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

AR-GE personeli, araştırmacı, uzman, teknik personel ve teknisyen gibi kadrolar için başvuru işlemleri TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yürütülüyor. TÜBİTAK'ın resmi elektronik sistemler sayfasında da Kariyer Sistemi, kurumun başvuru kanalları arasında yer alıyor.

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Adaylar, başvuracakları pozisyonun eğitim ve mesleki şartlarını ayrıca kontrol edecek.Adaylar, başvuracakları pozisyonun eğitim ve mesleki şartlarını ayrıca kontrol edecek.

HANGİ POZİSYONA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

TÜBİTAK'ın 660 kişilik alımında tek bir eğitim veya deneyim şartı bulunmuyor. Şartlar başvurulan pozisyona göre farklılaşıyor. Bu nedenle adayların başvuru öncesinde şu başlıkları kontrol etmesi önem taşıyor:

  • Mezuniyet ve bölüm şartı
  • Mesleki deneyim koşulu
  • İstenen teknik bilgi ve yetkinlikler
  • Pozisyona özel belge veya sertifikalar
  • Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler
  • İlanın özel başvuru koşulları

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