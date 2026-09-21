TÜBİTAK'tan 660 kişilik alım! Adaylara başvuru için ek süre verildi
TÜBİTAK 660 personel alımı için başvuru takviminde değişiklik yapıldı. Ankara, Gebze ve Bursa’daki birimlerde görev alacak adaylar için süre 5 Ekim 2026’ya uzatıldı. Araştırmacıdan teknik personele, memurdan güvenlik görevlisine kadar farklı kadrolar bulunuyor.
TÜBİTAK'ın farklı birimlerinde görev almak isteyen adaylar için yeni gelişme yaşandı. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan 660 kişilik personel alımında daha önce 22 Eylül olarak duyurulan başvuru süresi uzatıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte adaylar başvurularını 5 Ekim tarihine kadar yapabilecek.
TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda çok sayıda farklı pozisyon için personel alımı yapılacağı belirtildi. Kadrolar yalnızca araştırmacılarla sınırlı değil. Teknik görevlerden idari pozisyonlara kadar geniş bir istihdam alanı bulunuyor.
Alım yapılacak pozisyon grupları şöyle:
- AR-GE personeli (araştırmacı)
- Uzman ve uzman yardımcısı
- Bilimsel programlar uzman yardımcısı
- Teknik ve destek personeli
- AR-GE proje/destek teknisyeni
- Avukat
- Memur
- Silahlı özel güvenlik görevlisi
Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların yalnızca toplam kontenjana değil, kendi eğitim ve mesleki durumlarına uygun ilana da bakması gerekiyor.
BAŞVURULAR HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?
660 kişilik personel alımı kapsamında görevlendirmelerin üç farklı şehirdeki TÜBİTAK birim ve enstitülerinde yapılması planlanıyor.
TÜBİTAK'ın daha önceki duyurusunda da 660 yeni çalışma arkadaşı için başvuruların TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Kurumun 4 Eylül tarihli TÜSSİDE ilanında da başvuru adresi olarak kariyer.tubitak.gov.tr gösterildi.