TÜBİTAK personel alımında daha önce 22 Eylül olan başvuru tarihi uzatıldı.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurularda en önemli güncelleme son tarihte yapıldı. Daha önce 22 Eylül 2026 saat 17.00 olarak duyurulan süre, yeni düzenlemeyle 5 Ekim 2026'ya çekildi. Böylece adaylara başvurularını tamamlamaları için daha fazla süre tanınmış oldu.

Ancak adayların başvuracakları pozisyonun ilanındaki özel şartları ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü eğitim düzeyi, deneyim, mesleki yeterlilik ve diğer koşullar kadroya göre değişebiliyor.