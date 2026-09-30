2026 YDS/2 için başvuru süreci 30 Eylül'de başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre normal başvurular 8 Ekim'e kadar alınacak. Bu süreyi kaçıran adaylar 14 Ekim'de geç başvuru yapabilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2026 yılındaki ikinci oturumu için başvuru dönemi bugün başlıyor. Adayların normal başvurularını 8 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor. ÖSYM takviminde geç başvuru günü 14 Ekim olarak yer alırken sınav 22 Kasım'da yapılacak. Sonuçlar 10 Aralık'ta açıklanacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 YDS/2 başvuruları 30 Eylül’de başlıyor ve adaylar işlemlerini 8 Ekim’e kadar tamamlayabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv) YDS/2 BAŞVURULARINDA SON TARİH 8 EKİM ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 başvuruları 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylara 14 Ekim'de geç başvuru imkanı tanınacak. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Bu aşamada sınav ücreti artırımlı olarak uygulanacak.

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 14 Ekim’de geç başvuru imkanı bulunuyor. İşlemler ÖSYM AİS ve mobil uygulama üzerinden yapılıyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv) BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK YDS/2'ye katılacak adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçmesi, başvuru bilgilerini kontrol etmesi ve sınav merkezi tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurunun geçerli hale gelmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.