2026 YDS/2 başvurularında süreç bugün başlıyor: Sınav 22 Kasım’da, sonuçlar 10 Aralık’ta
2026 YDS/2 için başvuru süreci 30 Eylül'de başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre normal başvurular 8 Ekim'e kadar alınacak. Bu süreyi kaçıran adaylar 14 Ekim'de geç başvuru yapabilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2026 yılındaki ikinci oturumu için başvuru dönemi bugün başlıyor. Adayların normal başvurularını 8 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor. ÖSYM takviminde geç başvuru günü 14 Ekim olarak yer alırken sınav 22 Kasım'da yapılacak. Sonuçlar 10 Aralık'ta açıklanacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.
YDS/2 BAŞVURULARINDA SON TARİH 8 EKİM
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 başvuruları 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylara 14 Ekim'de geç başvuru imkanı tanınacak.
Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Bu aşamada sınav ücreti artırımlı olarak uygulanacak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
YDS/2'ye katılacak adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçmesi, başvuru bilgilerini kontrol etmesi ve sınav merkezi tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurunun geçerli hale gelmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.
YDS/2 SINAVI 22 KASIM'DA YAPILACAK
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlık sürecine geçecek. ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçlarının ise 10 Aralık 2026'da açıklanması planlanıyor. Böylece başvuru başlangıcından sonuçların ilanına kadar YDS/2 süreci yaklaşık iki buçuk aylık takvim içinde tamamlanacak.
YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ KILAVUZLA NETLEŞECEK
2026 YDS/2 için ödenecek sınav ücreti ve ödeme ayrıntıları ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda yer alacak. Adayların ödeme yapmadan önce güncel kılavuzdaki ücret ve başvuru koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
Geç başvuru gününde yapılacak işlemlerde ise sınav ücreti normal başvuru dönemine göre artırımlı olarak alınacak.