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2026 YDS/2 başvurularında süreç bugün başlıyor: Sınav 22 Kasım’da, sonuçlar 10 Aralık’ta

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 YDS/2 başvurularında süreç bugün başlıyor: Sınav 22 Kasım’da, sonuçlar 10 Aralık’ta

2026 YDS/2 için başvuru süreci 30 Eylül'de başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre normal başvurular 8 Ekim'e kadar alınacak. Bu süreyi kaçıran adaylar 14 Ekim'de geç başvuru yapabilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2026 yılındaki ikinci oturumu için başvuru dönemi bugün başlıyor. Adayların normal başvurularını 8 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor. ÖSYM takviminde geç başvuru günü 14 Ekim olarak yer alırken sınav 22 Kasım'da yapılacak. Sonuçlar 10 Aralık'ta açıklanacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 YDS/2 başvuruları 30 Eylül’de başlıyor ve adaylar işlemlerini 8 Ekim’e kadar tamamlayabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)2026 YDS/2 başvuruları 30 Eylül’de başlıyor ve adaylar işlemlerini 8 Ekim’e kadar tamamlayabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

YDS/2 BAŞVURULARINDA SON TARİH 8 EKİM

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 başvuruları 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylara 14 Ekim'de geç başvuru imkanı tanınacak.

Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Bu aşamada sınav ücreti artırımlı olarak uygulanacak.

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 14 Ekim’de geç başvuru imkanı bulunuyor. İşlemler ÖSYM AİS ve mobil uygulama üzerinden yapılıyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 14 Ekim’de geç başvuru imkanı bulunuyor. İşlemler ÖSYM AİS ve mobil uygulama üzerinden yapılıyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

YDS/2'ye katılacak adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçmesi, başvuru bilgilerini kontrol etmesi ve sınav merkezi tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurunun geçerli hale gelmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.

YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026’da uygulanacak, sonuçlar ise 10 Aralık 2026’da açıklanacak. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026’da uygulanacak, sonuçlar ise 10 Aralık 2026’da açıklanacak. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

YDS/2 SINAVI 22 KASIM'DA YAPILACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlık sürecine geçecek. ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçlarının ise 10 Aralık 2026'da açıklanması planlanıyor. Böylece başvuru başlangıcından sonuçların ilanına kadar YDS/2 süreci yaklaşık iki buçuk aylık takvim içinde tamamlanacak.

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ KILAVUZLA NETLEŞECEK

2026 YDS/2 için ödenecek sınav ücreti ve ödeme ayrıntıları ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda yer alacak. Adayların ödeme yapmadan önce güncel kılavuzdaki ücret ve başvuru koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılacak işlemlerde ise sınav ücreti normal başvuru dönemine göre artırımlı olarak alınacak.

2026 YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Konu
Bilgi
Başvuru başlangıcı
30 Eylül 2026
Son başvuru tarihi
8 Ekim 2026
Geç başvuru günü
14 Ekim 2026
Sınav tarihi
22 Kasım 2026
Sonuç tarihi
10 Aralık 2026
Başvuru kanalı
ÖSYM AİS ve Aday İşlemleri mobil uygulaması

#YDS #Ösym
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