2026-TR-YÖS/2 için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 11 Ekim'de sınava katılacak adaylar, bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin TR-YÖS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Belgeye erişim T.C. kimlik, Y.U. veya TR-YÖS numarası ile aday şifresi kullanılarak sağlanıyor.

ÖSYM, 11 Ekim 2026'da uygulanacak 2026-TR-YÖS/2 için adayların sınav bina ve salon atamalarını tamamladı. Sınava başvuran adaylar, giriş belgelerini 29 Eylül saat 14.30'dan itibaren tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik, Y.U. veya TR-YÖS numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Sınav günü adayların, giriş belgesinde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağı da ÖSYM duyurusunda hatırlatıldı.

ÖSYM, 11 Ekim 2026’da uygulanacak 2026-TR-YÖS/2 için adayların sınav bina ve salon atamalarını tamamladı. (Görsel: ÖSYM) TR-YÖS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikinci uygulaması için bina ve salon atama işlemlerini tamamladı. Sınava başvuran adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgeleri 29 Eylül 2026 saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar sınav giriş belgelerine tryos.osym.gov.tr adresinden kimlik bilgileri ve aday şifreleriyle erişebiliyor. TR-YÖS SINAV YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR? Adaylar, 2026-TR-YÖS/2 sınav giriş belgesine tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor. Giriş belgesinde adayın sınava katılacağı bina ve salon bilgisi yer alıyor. 2026 TR-YÖS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI