2026-TR-YÖS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav 11 Ekim’de uygulanacak
2026-TR-YÖS/2 için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 11 Ekim'de sınava katılacak adaylar, bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin TR-YÖS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Belgeye erişim T.C. kimlik, Y.U. veya TR-YÖS numarası ile aday şifresi kullanılarak sağlanıyor.
ÖSYM, 11 Ekim 2026'da uygulanacak 2026-TR-YÖS/2 için adayların sınav bina ve salon atamalarını tamamladı. Sınava başvuran adaylar, giriş belgelerini 29 Eylül saat 14.30'dan itibaren tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik, Y.U. veya TR-YÖS numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Sınav günü adayların, giriş belgesinde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağı da ÖSYM duyurusunda hatırlatıldı.
TR-YÖS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikinci uygulaması için bina ve salon atama işlemlerini tamamladı. Sınava başvuran adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgeleri 29 Eylül 2026 saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı.
TR-YÖS SINAV YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 2026-TR-YÖS/2 sınav giriş belgesine tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor. Giriş belgesinde adayın sınava katılacağı bina ve salon bilgisi yer alıyor.
2026-TR-YÖS/2 SINAVI 11 EKİM'DE
2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikinci uygulaması 11 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM, adayların sınav günü giriş belgelerinde belirtilen saat bilgisini dikkate almaları gerektiğini bildirdi. Belgede belirtilen saatten sonra sınav binalarına giriş yapılmasına izin verilmeyecek.