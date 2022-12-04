Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2022-2023 yılının ilk ara tatilinin ardından lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman?
12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maraton başladı. Yoğun bir eğitim dönemi yaşayan öğrenciler ilk ara tatillerini geride bıraktılar. Arama motorlarında sıklıkla "Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?", "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
15 tatil 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak, 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Toplam 10 iş günü süren yarıyıl tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 15 güne uzayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, ilk ara tatilini 14-18 Kasım'da yaptı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te olacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi
- Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?
- 2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!
- EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT'den çekebilirsiniz!
- ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...
- TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet'ten hemen başvurun!
- İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...
- Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Kardeşlerim 70. bölüm ATV CANLI İZLE | 3 Aralık Kardeşlerim yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle!
- Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?