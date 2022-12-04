Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maraton başladı. Yoğun bir eğitim dönemi yaşayan öğrenciler ilk ara tatillerini geride bıraktılar. Arama motorlarında sıklıkla "Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?", "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...