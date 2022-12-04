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Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2022-2023 yılının ilk ara tatilinin ardından lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 gün tatil ne zaman?

12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maraton başladı. Yoğun bir eğitim dönemi yaşayan öğrenciler ilk ara tatillerini geride bıraktılar. Arama motorlarında sıklıkla "Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?", "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

15 tatil 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak, 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Toplam 10 iş günü süren yarıyıl tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 15 güne uzayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, ilk ara tatilini 14-18 Kasım'da yaptı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te olacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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