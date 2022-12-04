KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? 2022-2023 e-Devlet burs sonuç sorgulama

e-Devlet burs sonuç sorgulama ekranı sıklıkla ziyaret ediliyor. Üniversite öğrencilerine destek ödemesi olarak verilen KYK burs ve öğrenim kredisinin ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini aldı. Sıklıkla arama motorlarında "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılıyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? İşte konuya ilişkin detaylar..

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları aralık ayı içerisinde belli olacak. Kesin tarih henüz belli olmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.