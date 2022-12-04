KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? 2022-2023 e-Devlet burs sonuç sorgulama
KYK burs/kredi başvurusunda bulunan binlerce öğrencinin gözü GSB'den gelecek olan açıklamaya çevrilmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 25-26 Kasım tarihleri arasında yeniden başvurulara açılmıştı. Peki KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır?
e-Devlet burs sonuç sorgulama ekranı sıklıkla ziyaret ediliyor. Üniversite öğrencilerine destek ödemesi olarak verilen KYK burs ve öğrenim kredisinin ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini aldı. Sıklıkla arama motorlarında "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılıyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? İşte konuya ilişkin detaylar..
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları aralık ayı içerisinde belli olacak. Kesin tarih henüz belli olmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.
Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.
BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.
Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
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- KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? 2022-2023 e-Devlet burs sonuç sorgulama
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