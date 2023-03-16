Bolu, Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Yarın okul var mı, yok mu? İlköğretim, Ortaokul, Lise... MEB, Valilik son dakika açıkladı!

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce veli ve öğrenci son dakika okul tatil haberlerini araştırıyor. Açıklamalar peş peşe gelirken arama motorlarında da "17 Mart Cuma okul var mı, yok mu?" sorusu araştırılıyor. Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkemizde eğitim ve öğretim alanında önlem amaçlı aralar yaşanmaktadır. Peki okullar hangi illerde tatil?