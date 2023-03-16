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Bolu, Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Yarın okul var mı, yok mu? İlköğretim, Ortaokul, Lise... MEB, Valilik son dakika açıkladı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Bolu, Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Yarın okul var mı, yok mu? İlköğretim, Ortaokul, Lise... MEB, Valilik son dakika açıkladı!

Son dakika haberleri... Bolu'da meydana gelen deprem ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sebebiyle 17 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Konuya ilişkin öğrenci ve veliler detaylara ulaşmaya çalışıyor. Arama motorlarında binlerce öğrenci, "Yarın okul var mı?", "17 Mart Cuma okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce veli ve öğrenci son dakika okul tatil haberlerini araştırıyor. Açıklamalar peş peşe gelirken arama motorlarında da "17 Mart Cuma okul var mı, yok mu?" sorusu araştırılıyor. Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkemizde eğitim ve öğretim alanında önlem amaçlı aralar yaşanmaktadır. Peki okullar hangi illerde tatil?

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle Çarşamba günü ve yaşanan sel nedeniyle de bugün okullar tatil edilmişti. Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor.

URFA SEL FELAKETİ SON DURUM?

Dün meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı.

BOLU'DA YARIN OKUL VAR MI?

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.

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