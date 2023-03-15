MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...

LGS MART AYI SÖZEL BÖLÜM SORULARINDA 25 SORU BULUNUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Mart ayı örnek sorularında sözel bölümde 10 Türkçe, 5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Yabancı Dil (İngilizce) olmak üzere toplam 25 örnek soru yer alıyor.