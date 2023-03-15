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MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...

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Giriş Tarihi: 15.03.2023
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MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...

LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı olarak da bilinen (LGS) Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik örnek soruları her ay yayınlamaya devam ediyor. İşte, MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023!

LGS sınavına hazırlanan binlerce öğrenci MEB tarafından yayımlanan LGS örnek soruları yakından takip ediyor. 2023 MEB mart ayı LGS örnek soruları bakanlığın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler açıklanan soruları yakından takip ederek sınava hazırlık sağlayabiliyor. İşte, MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023!

LGS MART AYI SÖZEL BÖLÜM SORULARINDA 25 SORU BULUNUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Mart ayı örnek sorularında sözel bölümde 10 Türkçe, 5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Yabancı Dil (İngilizce) olmak üzere toplam 25 örnek soru yer alıyor.

MEB MART AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

LGS MART AYI SAYISAL BÖLÜM SORULARINDA 20 SORU BULUNUYOR

MEB'in yayınladığı LGS Mart ayı sayısal bölüm örnek sorularında ise 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 20 soru bulunuyor.

MEB MART AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında LGS sınavının yurt genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını kaydetti. LGS 2023 başvuruları ise 3-13 Nisan tarihlerinde alınacak.

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