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EKPSS, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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EKPSS, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

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