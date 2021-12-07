VGM’den son dakika açıklaması: 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2021-2022 burs başvuruları alındı. Başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. Peki, 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM tarafından yükseköğrenim bursu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: