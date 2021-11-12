VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanacağı burslarla ilgili olarak VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs sonuçları ile ilgili olarak son gelişmeler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı. VGM burs sonuçları ile ilgili olarak son gelişmeler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
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