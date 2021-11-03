VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 yükseköğrenim burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM yükseköğretim burs başvuruları bugün itibariyle başladı. VGM bursundan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri faydalanabiliyor. Başvurular devam ederken, başvurusunu tamamlamış öğrenciler 2021 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 yükseköğrenim burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 yükseköğrenim burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başlıyor. Başvurular 1 Kasım itibariyle www.vgm.gov.tr adresinden alınacak. Sonuçlara dair detaylar da aynı adresten paylaşılacak. Başvurular kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burslarına da başvurular alınacak.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
İlkokul, ortaokul ve lise (ortaöğrenim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Üniversite öğrencileri için ise başvurular 1 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.
2021-2022 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılı burs miktarları; ortaöğrenim için aylık 100,00 TL, yükseköğrenim aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
KYK BURSU ALMAK VGM BURSUNDAN FAYDALANMAYA ENGEL Mİ?
Müdürlükte yer alan açıklamada KYK bursundan faydalanan öğrenciler aynı zamanda VGM bursundan yararlanamıyor. Açıklamada; Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.
Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 yükseköğrenim burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...
- Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...
- Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
- Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...
- EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...
- Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...
- Başvuran parasını alıyor! Zincir marketlere dava açarak alabilirsiniz! BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101...
- Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
- EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
- EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?