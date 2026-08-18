2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurularında örgün eğitim kaydı, aile ikamet adresi ve yönetmelikte yer alan barınma koşulları esas alınıyor.

KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARI

GSB yurtlarında kalabilmek için örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak gerekiyor. Öğrencinin okuduğu programın, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması da temel barınma şartları arasında yer alıyor.

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, Bakanlığa bağlı yurtlardan çıkarma cezası almamış olmak ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşımak gerekiyor. Zorunlu staj dışında brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla ücretle çalışan öğrenciler de barınma şartını karşılamıyor.

Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek programlarına kayıt olan, lisansüstü eğitim gören, ikinci üniversite okuyan ve normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için ayrı başvuru takvimi açıklanabiliyor.