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2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından şehir dışında okuyacak adayların gündemi barınma planına çevrildi. GSB, 2026-2027 KYK yurt başvuru takvimini ve yeni dönem ücretlerini henüz duyurmadı. Başvurular açıldığında işlemler e-Devlet'teki “Yurt Başvurusu” hizmetinden yapılacak.

2026-2027 KYK yurt başvurularının başlangıç ve bitiş tarihi henüz açıklanmadı. Takvim ilan edildiğinde başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisi başvuruyu geçersiz kılabildiği için adayların YÖKSİS kaynaklı okul ve bölüm bilgilerini başvuru öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.

2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri GSB tarafından henüz duyurulmadı. (Görseller: AA)2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri GSB tarafından henüz duyurulmadı. (Görseller: AA)

KYK YURT BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos saat 05.45'te erişime açtı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin resmî takvimine göre adayların kayıt işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait yurt başvuru tarihlerini henüz ilan etmedi.

Geçen dönem ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Ancak bu tarihler 2026 başvuruları için kesin bir takvim oluşturmuyor. Yeni dönem tarihleri GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurusuyla netleşecek.

KYK yurt başvuruları, takvim yayımlandığında e-Devlet üzerinden öğrencilerin öğrenim bilgileri kontrol edilerek yapılacak.KYK yurt başvuruları, takvim yayımlandığında e-Devlet üzerinden öğrencilerin öğrenim bilgileri kontrol edilerek yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

KYK yurt başvuruları, takvimin başlamasıyla birlikte e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu hizmetinden yapılacak. Öğrencilerin başvuru ekranındaki kimlik, iletişim, aile ve öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

KYK yurt başvurularında örgün eğitim kaydı, aile ikamet adresi ve yönetmelikte yer alan barınma koşulları esas alınıyor.KYK yurt başvurularında örgün eğitim kaydı, aile ikamet adresi ve yönetmelikte yer alan barınma koşulları esas alınıyor.

KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARI

GSB yurtlarında kalabilmek için örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak gerekiyor. Öğrencinin okuduğu programın, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması da temel barınma şartları arasında yer alıyor.

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, Bakanlığa bağlı yurtlardan çıkarma cezası almamış olmak ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşımak gerekiyor. Zorunlu staj dışında brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla ücretle çalışan öğrenciler de barınma şartını karşılamıyor.

Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek programlarına kayıt olan, lisansüstü eğitim gören, ikinci üniversite okuyan ve normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için ayrı başvuru takvimi açıklanabiliyor.

Şehit ve gazi yakınları, engelli öğrenciler ile devlet korumasında yetişenler, KYK yurt başvurusunda öncelik durumlarını doğru beyan etmeli.Şehit ve gazi yakınları, engelli öğrenciler ile devlet korumasında yetişenler, KYK yurt başvurusunda öncelik durumlarını doğru beyan etmeli.

ÖNCELİK BİLGİLERİ DOĞRU İŞARETLENMELİ

Şehit ve gazi yakınları, belirli oranın üzerinde engeli bulunan öğrenciler, devlet korumasında yetişenler ve Bakanlığın belirlediği şartları taşıyan milli sporcular gibi gruplar öncelikli öğrenci kapsamında değerlendirilebiliyor.

Öğrencinin ilan edilen süre içinde yurt başvurusu yapması ve ilgili seçeneği başvuru ekranında işaretlemesi gerekiyor. Başvurusu bulunmayan öncelikli öğrenciler yerleştirme değerlendirmesine alınmıyor.

Beyan edilen öncelik bilgileri kamu kurumlarının kayıtlarından kontrol ediliyor. Sistem üzerinden doğrulanamayan bazı durumlarda öğrenciden yerleştiği yurt müdürlüğüne belge sunması istenebiliyor.

2026-2027 eğitim döneminde geçerli olacak KYK yurt ücretleri ve güvence bedeli GSB’nin duyurusuyla netleşecek.2026-2027 eğitim döneminde geçerli olacak KYK yurt ücretleri ve güvence bedeli GSB’nin duyurusuyla netleşecek.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLMADI

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık KYK yurt ücretleri ve güvence bedelleri henüz açıklanmadı. GSB, yurdun fiziki yapısı ve barınma koşullarına göre farklı ücretler uyguluyor. Kesin tutar, sonuç ve ödeme ekranında gösteriliyor.

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