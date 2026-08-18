2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından şehir dışında okuyacak adayların gündemi barınma planına çevrildi. GSB, 2026-2027 KYK yurt başvuru takvimini ve yeni dönem ücretlerini henüz duyurmadı. Başvurular açıldığında işlemler e-Devlet'teki “Yurt Başvurusu” hizmetinden yapılacak.
2026-2027 KYK yurt başvurularının başlangıç ve bitiş tarihi henüz açıklanmadı. Takvim ilan edildiğinde başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisi başvuruyu geçersiz kılabildiği için adayların YÖKSİS kaynaklı okul ve bölüm bilgilerini başvuru öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.
KYK YURT BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI
ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos saat 05.45'te erişime açtı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin resmî takvimine göre adayların kayıt işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait yurt başvuru tarihlerini henüz ilan etmedi.
Geçen dönem ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Ancak bu tarihler 2026 başvuruları için kesin bir takvim oluşturmuyor. Yeni dönem tarihleri GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurusuyla netleşecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
KYK yurt başvuruları, takvimin başlamasıyla birlikte e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu hizmetinden yapılacak. Öğrencilerin başvuru ekranındaki kimlik, iletişim, aile ve öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.