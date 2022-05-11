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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının Üniversitelerde Bahar Dönemi sınavları uygulanmaya devam ediyor. Öğrenciler ise bu yılın ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Peki, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde devam ederken kapanmasına az bir zaman kaldı. Bahar döneminin ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?

ÜNİVERİSTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

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