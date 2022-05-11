Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde devam ederken kapanmasına az bir zaman kaldı. Bahar döneminin ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?