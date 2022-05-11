11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihi merak ediliyor. 29 Nisan tarihinde sona eren AÖL kayıt yenileme işlemi sonrasında sınav takvimi merak edilmeye başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseyi açıktan okyan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman olacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınavları temmuz ayında yapılacak. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

KAYITLAR BİTTİ

AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL 3. Dönem sınavları da önceki dönem sınavları gibi online yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA