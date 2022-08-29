Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca aday kazandıkları okul ve program için kayıt sürecini tamamlayacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?