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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS'de başarılı olup üniversiteye yerleşen adayları kayıt işlemlerini sürdürüyor. Üniversite kayıtları için araştırmalara devam eden adaylar, son gün ne zaman merak ediyorlar. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca aday kazandıkları okul ve program için kayıt sürecini tamamlayacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonucuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

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