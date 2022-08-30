KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru süreci tamamlandı. Öğrenciler sonuçlar için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sonuçların açıklanmasıyla, başvuru hakkı kazanarak ilk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, taahhütname onayı vererek yurtlara yerleşebilecekler. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ!
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların okulların açılma tarihi de göz önüne alındığında Eylül ayı içerisinde erişime açılacağı biliniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.
Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.
KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.
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