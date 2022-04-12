Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan

12 Nisan 2022, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınavı giriş belgesi çıktı alma işlemi nereden yapılır?
- Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
- Bayram tatili birleşecek mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Jandarma uzman erbaş alımı son günler! 2022 JGK başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
- MSÜ sonuçları için heyecan dorukta! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı destek ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri için...
- Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte o rakamlar...