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Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak 15 Nisan’a kadar başvuru yapabilecekler.

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