AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, AUZEF bahar dönemi vize sınavını beklemeye başladı. Sınav takviminin belli olmasının ardından gözler sınav yerlerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AUZEF sınavlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınavı giriş belgesi çıktı alma işlemi nereden yapılır? İşte haberin detayları...

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 AUZEF vize sınavı giriş yerleri henüz duyurulmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açılır açılmaz ahaber.com.tr'de olacak.

Sınav giriş yerleri, AUZEF'in resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.