28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri TUS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

TUS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
TUS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

TUS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan TUS yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS tercihlerinin ardından adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Bugün sonuçların erişime açılmasının ardından detaylar merak ediliyor. Peki, TUS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

TUS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercihleri 19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında alındı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Heyecanla beklenen sonuçlar bugün açıklandı. Peki, TUS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Toplam 13 bin 898 aday tercih yaptı. 2022 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına göre 12 bin 294 aday yerleşti, bin 859 kontenjan boş kaldı. TUS tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA (TIKLA-ÖĞREN)

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

DİKKAT ! Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.

Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, açıklamalara "https://yhgm.saglik.gov.tr " internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları
gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA