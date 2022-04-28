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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, 'Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız.' dedi. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Mahmut Özer, öğretmen ataması mutlaka gerçekleşecek dedi:

"Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. "

"Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız."

Açıklaması ardından henüz öğretmen atama tarihi belli olmadı.

MEB ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

MEB atama takvimi de henüz gizemini koruyor. Geçtiğimiz yıl yapılan atamada takvim Mart ayı içerisinde paylaşılmıştı. Şimdi gözler Mayıs ayında olacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları da henüz paylaşılmadı. Açtığımız yeni okullara atama yapacağız diyen Bakan Özer'in bu açıklamasından hareketle özellikle okul öncesinde kontenjanın geniş olması bekleniyor.

Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında branş ve kontenjanlardan bazıları:

Sınıf öğretmenliği - 2 bin 175 kişi

Özel eğitim öğretmenliği - 1. 755

Okul öncesi öğretmenliği - 1. 302

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