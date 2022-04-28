Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

"Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız."

Açıklaması ardından henüz öğretmen atama tarihi belli olmadı.