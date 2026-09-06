Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile üniversitenin yüksek lisans ve doktora eğitimine ilişkin yeni kurallar belirlendi. Düzenlemeyle tezli yüksek lisans için en az 120, doktora için ise en az 240 AKTS şartı getirilirken, öğrencilerin tezlerini tamamlamaları, bilimsel yayın yapabilmeleri ve derslere devam etmelerine ilişkin bildiri şartı getirildi.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli kurallar yeniden belirlendi.

TEZ TESLİMİ ÖNCESİ KRİTİK ŞART!

Yönetmelikte lisansüstü eğitim sürecinde kullanılacak temel kavramlara da yer verildi. Akademik takvim; lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihlerini içeren takvim olarak tanımlandı.

Yönetmeliğe göre öğrenci, tez teslim tarihinden önce kongre, konferans veya sempozyum gibi bir etkinlikte bildiri sunmuş olacak ya da ilgili bilimsel dergide makale, çeviri veya kitap kritiği/incelemesi yayımlamış olacak. Alternatif olarak belirlenen uluslararası bilimsel kitap veya kitap bölümünü yayımlamak ya da yayın kabul yazısı almak da şartı karşılayabilecek.

Üstelik gerçekleştirilen etkinlik veya yayında Üniversitenin adının geçmesi de gerekiyor.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE MAKALE ŞARTI!

Doktora öğrencileri içinse daha doğrudan bir akademik yayın şartı getirildi.

Yönetmeliğin 35'inci maddesine göre doktora öğrencisinin, tez tesliminden önce kendisinin veya bir öğretim elemanıyla birlikte yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı alması gerekiyor.

Yönetmelikte ayrıca söz konusu yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı da açıkça yer alıyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORADA AZAMİ SÜRE

Yeni yönetmelikle üniversitedeki lisansüstü eğitimlerin tamamlanması için öğrencilerin uyması gereken süreler de netleştirildi. Tezli yüksek lisans programının normal süresi dört yarıyıl olarak belirlenirken, öğrenciler eğitimlerini en fazla altı yarıyılda tamamlayabilecek. Doktora programında ise normal eğitim süresi sekiz yarıyıl, azami süre 12 yarıyıl olacak. Bu süreler içinde gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilecek.

DERSLERE YÜZDE 80 DEVAM ŞARTI

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin en az yüzde 80'ine katılmak zorunda olacak. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına alınmayacak.

DOKTORA YETERLİLİK SINAVINDA BARAJ 70

Doktora yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin şartlar da yönetmelikle belirlenirken, öğrencilerin ders, seminer ve gerekli AKTS yükümlülüklerini tamamlamalarının ardından sınava girmeleri gerekecek. Yeterlik sınavı en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan sınavda başarılı sayılmak için her iki aşamanın ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.

DANIŞMAN VE TEZ İZLEME KOMİTESİ TANIMLANDI

Yönetmelikte danışman; tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine rehberlik etmek ve tez danışmanlığı yapmak üzere ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesi olarak tanımlandı.

Tez izleme komitesinin ise doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşacağı belirtildi.

AFET VE DOĞUMDA EK SÜRE

Üniversitenin tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine afet ve salgın durumlarında en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Doğum yapan kadın öğrencilere de talepleri halinde iki dönem ek süre tanınacak. Bu süreler azami öğrenim süresine dahil edilmeyecek.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.