1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için sınıf ve öğretmen belirleme süreci başladı. MEB takvimine göre kura işlemleri 2-4 Eylül’de yapılacak. Veliler, sonuçların ardından çocuklarının sınıf, şube ve öğretmen bilgisine e-Okul VBS’den ulaşabilecek.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala velilerin gözü sınıf belirleme işlemlerine çevrildi. Özellikle ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi şubede yer alacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasıyla öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenecek.
1. VE 5. SINIF ŞUBE KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. ve 5. sınıf şubeleri ile bu sınıflarda görev yapacak öğretmenlerin belirlenmesi ise uyum eğitimlerinden önceki 3 iş günü içinde yapılacak.
Buna göre kura işlemleri 2, 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şube ve öğretmen belirleme süreci, MEB'in elektronik kura sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.
SINIF BELİRLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin şubelerinin oluşturulmasında kura yöntemi kullanılacak. Aynı yöntemle öğrencilerin öğretmenleri de belirlenecek.
İşlemin elektronik ortamda otomatik şekilde yürütülmesiyle birlikte öğrencilerin hangi sınıfa ve hangi öğretmene verileceği kura sonucunda netleşecek.