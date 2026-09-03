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1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için sınıf ve öğretmen belirleme süreci başladı. MEB takvimine göre kura işlemleri 2-4 Eylül’de yapılacak. Veliler, sonuçların ardından çocuklarının sınıf, şube ve öğretmen bilgisine e-Okul VBS’den ulaşabilecek.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala velilerin gözü sınıf belirleme işlemlerine çevrildi. Özellikle ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi şubede yer alacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasıyla öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. ve 5. sınıf şubeleri ile bu sınıflarda görev yapacak öğretmenlerin belirlenmesi ise uyum eğitimlerinden önceki 3 iş günü içinde yapılacak.

Buna göre kura işlemleri 2, 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şube ve öğretmen belirleme süreci, MEB'in elektronik kura sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi - 1

SINIF BELİRLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin şubelerinin oluşturulmasında kura yöntemi kullanılacak. Aynı yöntemle öğrencilerin öğretmenleri de belirlenecek.

İşlemin elektronik ortamda otomatik şekilde yürütülmesiyle birlikte öğrencilerin hangi sınıfa ve hangi öğretmene verileceği kura sonucunda netleşecek.

1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi - 2

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların hangi gün görülebileceği. Kura işlemlerinin 4 Eylül 2026 Cuma günü tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sonuçların sisteme yansımasıyla birlikte veliler çocuklarının sınıf ve öğretmen bilgilerini kontrol edebilecek.

1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi - 3

1. SINIF VE 5. SINIF SINIF BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin sınıf, şube ve öğretmen bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görüntülenebilecek.

Velilerin takip etmesi gereken başlıca bilgiler şöyle:

  • Öğrencinin yerleştirildiği sınıf
  • Şube bilgisi
  • Öğretmen bilgisi
  • Okul yönetiminin yapacağı duyurular

Okul yönetimleri de kura sonuçlarını ilan ederek velileri ayrıca bilgilendirecek.

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1. ve 5. sınıf kurası ne zaman yapılacak? MEB 2026-2027 sınıf belirleme takvimi - 4

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilk ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uyum süreci de ayrıca uygulanacak. MEB takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Böylece 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen belirleme süreci, uyum eğitimleri başlamadan önce tamamlanmış olacak.

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