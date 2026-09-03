Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala velilerin gözü sınıf belirleme işlemlerine çevrildi. Özellikle ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi şubede yer alacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasıyla öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenecek.

(A Haber Grafik Ekibi)

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. ve 5. sınıf şubeleri ile bu sınıflarda görev yapacak öğretmenlerin belirlenmesi ise uyum eğitimlerinden önceki 3 iş günü içinde yapılacak.

Buna göre kura işlemleri 2, 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şube ve öğretmen belirleme süreci, MEB'in elektronik kura sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.