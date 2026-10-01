Türkiye'den dünya sıralamasında büyük sıçrama! 124 üniversite listeye girdi
Türkiye, Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 124 üniversiteyle dünya üçüncüsü oldu. Geçen yıl 109 üniversitenin yer aldığı listede 15 Türk üniversitesi sıralamaya girdi.
Türkiye, yükseköğretimde uluslararası alandaki temsilini genişletti. Times Higher Education'ın (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Böylece Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.
TÜRKİYE'DEN 4 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE
Türkiye'nin listede en üst sıralarda yer alan üniversiteleri ODTÜ ve Koç Üniversitesi oldu. Her iki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında gösterildi. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandında yer aldı. Böylece Türkiye'den dört üniversite dünyanın ilk 500'ü içinde kendine yer buldu.
İlk 1000'e giren Türk üniversitelerinin sayısı ise 13 oldu.
BİR YILDA 15 ÜNİVERSİTE DAHA LİSTEYE GİRDİ
Türkiye'nin sıralamadaki yükselişinde listeye dahil edilen üniversite sayısındaki artış da dikkat çekti. Geçen yıl 109 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl 124 üniversiteyle sıralamada yer aldı.
Böylece bir yıl içinde 15 üniversite daha THE dünya sıralamasına girmiş oldu. Bu sonuç, Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki temsil alanının genişlediğini ortaya koydu.