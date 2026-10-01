-°C
CANLI YAYIN

Türkiye'den dünya sıralamasında büyük sıçrama! 124 üniversite listeye girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'den dünya sıralamasında büyük sıçrama! 124 üniversite listeye girdi

Türkiye, Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 124 üniversiteyle dünya üçüncüsü oldu. Geçen yıl 109 üniversitenin yer aldığı listede 15 Türk üniversitesi sıralamaya girdi.

Türkiye, yükseköğretimde uluslararası alandaki temsilini genişletti. Times Higher Education'ın (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Böylece Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Türkiye'nin ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 13'e yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye'nin ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 13'e yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKİYE'DEN 4 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE

Türkiye'nin listede en üst sıralarda yer alan üniversiteleri ODTÜ ve Koç Üniversitesi oldu. Her iki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında gösterildi. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandında yer aldı. Böylece Türkiye'den dört üniversite dünyanın ilk 500'ü içinde kendine yer buldu.

İlk 1000'e giren Türk üniversitelerinin sayısı ise 13 oldu.

Üniversite
Dünya sıralaması
ODTÜ
326-350
Koç Üniversitesi
326-350
Sabancı Üniversitesi
376-400
Boğaziçi Üniversitesi
401-450
Bilkent Üniversitesi
651-700
İstanbul Teknik Üniversitesi
651-700
Abdullah Gül Üniversitesi
801-1000
Atatürk Üniversitesi
801-1000
Hacettepe Üniversitesi
801-1000
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
801-1000
İstinye Üniversitesi
801-1000
Özyeğin Üniversitesi
801-1000
Yıldız Teknik Üniversitesi
801-1000

Türk üniversitelerinin dünya sıralamasındaki temsili 15 üniversiteyle genişledi. (A Haber)Türk üniversitelerinin dünya sıralamasındaki temsili 15 üniversiteyle genişledi. (A Haber)

BİR YILDA 15 ÜNİVERSİTE DAHA LİSTEYE GİRDİ

Türkiye'nin sıralamadaki yükselişinde listeye dahil edilen üniversite sayısındaki artış da dikkat çekti. Geçen yıl 109 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl 124 üniversiteyle sıralamada yer aldı.

Böylece bir yıl içinde 15 üniversite daha THE dünya sıralamasına girmiş oldu. Bu sonuç, Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki temsil alanının genişlediğini ortaya koydu.

THE 2027 sıralamasında Türkiye'den dört üniversite ilk 500'de yer aldı. (AA)THE 2027 sıralamasında Türkiye'den dört üniversite ilk 500'de yer aldı. (AA)

HEDEF İL 100'DE DAHA FAZLA TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirtti. Özvar, Türkiye'nin küresel rekabetteki yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek hedeflerinin en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin dünyanın ilk 100'ünde yer alması olduğunu söyledi.

Özvar, üniversite sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir."

Erol Özvar, Türkiye'nin ilk 100 hedefini ve akademik çalışmaları değerlendirdi. (A Haber Foto Arşivi)Erol Özvar, Türkiye'nin ilk 100 hedefini ve akademik çalışmaları değerlendirdi. (A Haber Foto Arşivi)

HEDEF AKADEMİK PERFORMANSI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK

Uluslararası üniversite sıralamalarının yalnızca sayısal bir gösterge olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özvar, Türk üniversitelerinin bilimsel üretim ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Özvar, üniversitelerin uluslararası alandaki akademik katkısının artırılmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

2026 YDS/2 başvuruları başladı: Sınav 22 Kasım’da, sonuçlar 10 Aralık’ta
Sonraki Haber
2026 YDS/2 başvuruları başladı: Sınav 22 Kasım’da, sonuçlar 10 Aralık’ta
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın