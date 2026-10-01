THE 2027 sıralamasında Türkiye'den dört üniversite ilk 500'de yer aldı. (AA)

HEDEF İL 100'DE DAHA FAZLA TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirtti. Özvar, Türkiye'nin küresel rekabetteki yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek hedeflerinin en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin dünyanın ilk 100'ünde yer alması olduğunu söyledi.

Özvar, üniversite sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: