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URAP'ın dünya sıralaması açıklandı! Türk üniversiteleri 48 alanda yer aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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URAP'ın dünya sıralaması açıklandı! Türk üniversiteleri 48 alanda yer aldı

URAP’ın 2025-2026 dünya alan sıralamasında Türkiye’den 90 üniversite en az bir bilim alanında yer aldı. İTÜ 28 alanla Türkiye’de ilk sıraya çıkarken, Hacettepe 21, ODTÜ 20, Yıldız Teknik 19 alanda listeye girdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dünya alan sıralamasını açıkladı. Çalışmada üniversiteler 78 farklı bilim alanındaki akademik performanslarına göre değerlendirildi. Sıralamada üniversitelerin son 5 yıldaki akademik performansları dikkate alındı.

Türkiye’den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye’den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. (A Haber Grafik Ekibi)

ÇİN, ABD VE HİNDİSTAN İLK ÜÇTE

Üniversite sayısı bakımından Çin yine ilk sırada yer aldı. Çin'den 422 üniversite en az bir alanda sıralamaya girerken, ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle listede temsil edildi. Çin'in üniversite sayısı geçen yıl 411 olarak açıklanmıştı. Böylece ülkenin sıralamadaki üniversite sayısı bir yılda 11 arttı.

Türkiye ise geçen yıl 89 olan üniversite sayısını 90'a çıkardı. Böylece Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasında yer aldı.

Harvard Üniversitesi 78 bilim alanının 19’unda dünya birincisi olarak öne çıktı. (A Haber Foto Arşivi)Harvard Üniversitesi 78 bilim alanının 19’unda dünya birincisi olarak öne çıktı. (A Haber Foto Arşivi)

78 ALANIN 19'UNDA HARVARD BİRİNCİ OLDU

URAP'ın değerlendirdiği 78 bilim alanında farklı ülkelerden üniversiteler öne çıktı. Çin üniversiteleri 36 alanda, ABD üniversiteleri ise 2 alanda dünya birinciliği elde etti. İngiltere 9, Hollanda ise 5 alanda birinci üniversiteyi çıkardı.

Üniversite bazında Harvard Üniversitesi 78 alanın 19'unda dünya birincisi oldu. Harvard'ı 15 alanla Çin'den Tsinghua Üniversitesi takip etti. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi 8 alanda, Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünya birinciliği elde etti. ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'dan en az bir üniversite 78 bilim alanının tamamında sıralamada yer aldı.

Türkiye, URAP’ın 78 bilim alanından 48’inde üniversiteleriyle temsil edildi.Türkiye, URAP’ın 78 bilim alanından 48’inde üniversiteleriyle temsil edildi.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ 48 BİLİM ALANINDA LİSTEYE GİRDİ

Türkiye'deki üniversiteler 78 bilim alanının 48'inde sıralamada yer aldı. Türk üniversitelerinin en yoğun temsil edildiği alanlar tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik oldu.

Bilim alanı
Sıralamadaki Türk üniversitesi sayısı
Tıp-sağlık bilimleri
82
Mühendislik
36
Biyoloji
26
Teknoloji
24
Matematik
19
Fizik
12
Malzeme bilimleri
12

Tıp-sağlık bilimleri alanında 82 Türk üniversitesi sıralamada yer aldı. Mühendislikte 36 üniversite listeye girerken, biyoloji alanında 26, teknoloji alanında 24 üniversite temsil edildi. Matematikte 19, fizikte 12 ve malzeme bilimlerinde 12 Türk üniversitesi dünya sıralamasında yer aldı.

İTÜ 28 bilim alanında yer alarak Türkiye’den en fazla alanda sıralamaya girdi. (AA)İTÜ 28 bilim alanında yer alarak Türkiye’den en fazla alanda sıralamaya girdi. (AA)

İTÜ TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ TEMSİL EDİLEN ÜNİVERSİTESİ OLDU

Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında en fazla bilim alanında yer alan kurum İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu. İTÜ, 28 bilim alanında listeye girdi. İTÜ'yü 21 alanla Hacettepe Üniversitesi ve 20 alanla ODTÜ izledi. Yıldız Teknik Üniversitesi 19 alanda sıralamada yer aldı.

Türkiye'de bilim alanı bazında öne çıkan üniversitelerin sıralaması şöyle:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi: 28 alan
  • Hacettepe Üniversitesi: 21 alan
  • ODTÜ: 20 alan
  • Yıldız Teknik Üniversitesi: 19 alan
  • Ankara Üniversitesi: 17 alan
  • Gazi Üniversitesi: 16 alan
  • Atatürk Üniversitesi: 16 alan
  • Koç Üniversitesi: 15 alan
  • İstanbul Üniversitesi: 13 alan
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 11 alan
  • Ege Üniversitesi: 10 alan
  • Fırat Üniversitesi: 10 alan
  • Marmara Üniversitesi: 9 alan
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 9 alan
  • Yakın Doğu Üniversitesi: 9 alan
  • Erciyes Üniversitesi: 8 alan
  • Sakarya Üniversitesi: 8 alan

İTÜ polimer biliminde dünya 73’üncüsü olarak Türkiye’den dikkat çeken dereceyi aldı.İTÜ polimer biliminde dünya 73’üncüsü olarak Türkiye’den dikkat çeken dereceyi aldı.

İTÜ'NÜN FARKLI ALANLARDAKİ DÜNYA DERECELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, 28 farklı bilim alanında sıralamaya girerken bazı alanlarda önemli dünya dereceleri elde etti. İTÜ, polimer biliminde dünya 73'üncüsü oldu. Üniversite su kaynakları alanında 139'uncu, deniz bilimlerinde 141'inci ve inşaat mühendisliğinde 151'inci sırada yer aldı.

Jeoloji alanında 207'nci sıraya çıkan İTÜ, yapay zekada 223'üncü, robotik ve akıllı sistemlerde ise 268'inci oldu.

Hacettepe Üniversitesi 21 bilim alanında dünya sıralamasında kendine yer buldu.Hacettepe Üniversitesi 21 bilim alanında dünya sıralamasında kendine yer buldu.

HACETTEPE'DEN DİŞ HEKİMLİĞİ VE PEDİATRİDE DİKKAT ÇEKEN DERECELER

Hacettepe Üniversitesi de farklı bilim alanlarında dünya sıralamasına girdi. Üniversite diş hekimliği alanında 116'ncı sırada yer aldı. Hacettepe'nin pediatri alanındaki dünya derecesi 129'unculuk olurken eğitim alanında 243'üncü sırada bulundu.

ODTÜ ENERJİ VE YAKIT ALANINDA 253'ÜNCÜ OLDU

ODTÜ, 20 bilim alanında dünya sıralamasında yer aldı. Üniversitenin enerji ve yakıt alanındaki derecesi 253'üncülük oldu. ODTÜ polimer biliminde 270'inci, inşaat mühendisliğinde ise 291'inci sırada yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık alanında 231'inci olurken, Koç Üniversitesi siyaset biliminde 222'nci, klinik nörolojide ise 286'ncı sıraya yerleşti.

Ankara Üniversitesi diş hekimliği alanında dünya sıralamasında 103’üncü oldu.Ankara Üniversitesi diş hekimliği alanında dünya sıralamasında 103’üncü oldu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE 103'ÜNCÜ

Ankara Üniversitesi, diş hekimliği alanında 103'üncü sırada yer alarak Türkiye'den bu alanda sıralamaya giren üniversiteler arasında öne çıktı. Üniversitenin pediatri alanındaki derecesi ise 212'ncilik oldu.

İstanbul Üniversitesi pediatri alanında 194'üncü, diş hekimliğinde 215'inci sırada yer aldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa pediatride 233'üncü olurken, Marmara Üniversitesi aynı alanda 204'üncü sıraya yerleşti.

URAP'ın alan sıralaması, üniversitelerin genel sıralamasından farklı olarak akademik performansı tek bir toplam puan yerine bilim alanları üzerinden ortaya koyuyor.

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