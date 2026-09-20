Türkiye’den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. (A Haber Grafik Ekibi)

ÇİN, ABD VE HİNDİSTAN İLK ÜÇTE

Üniversite sayısı bakımından Çin yine ilk sırada yer aldı. Çin'den 422 üniversite en az bir alanda sıralamaya girerken, ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle listede temsil edildi. Çin'in üniversite sayısı geçen yıl 411 olarak açıklanmıştı. Böylece ülkenin sıralamadaki üniversite sayısı bir yılda 11 arttı.

Türkiye ise geçen yıl 89 olan üniversite sayısını 90'a çıkardı. Böylece Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasında yer aldı.