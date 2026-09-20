URAP'ın dünya sıralaması açıklandı! Türk üniversiteleri 48 alanda yer aldı
URAP’ın 2025-2026 dünya alan sıralamasında Türkiye’den 90 üniversite en az bir bilim alanında yer aldı. İTÜ 28 alanla Türkiye’de ilk sıraya çıkarken, Hacettepe 21, ODTÜ 20, Yıldız Teknik 19 alanda listeye girdi.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dünya alan sıralamasını açıkladı. Çalışmada üniversiteler 78 farklı bilim alanındaki akademik performanslarına göre değerlendirildi. Sıralamada üniversitelerin son 5 yıldaki akademik performansları dikkate alındı.
ÇİN, ABD VE HİNDİSTAN İLK ÜÇTE
Üniversite sayısı bakımından Çin yine ilk sırada yer aldı. Çin'den 422 üniversite en az bir alanda sıralamaya girerken, ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle listede temsil edildi. Çin'in üniversite sayısı geçen yıl 411 olarak açıklanmıştı. Böylece ülkenin sıralamadaki üniversite sayısı bir yılda 11 arttı.
Türkiye ise geçen yıl 89 olan üniversite sayısını 90'a çıkardı. Böylece Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasında yer aldı.
78 ALANIN 19'UNDA HARVARD BİRİNCİ OLDU
URAP'ın değerlendirdiği 78 bilim alanında farklı ülkelerden üniversiteler öne çıktı. Çin üniversiteleri 36 alanda, ABD üniversiteleri ise 2 alanda dünya birinciliği elde etti. İngiltere 9, Hollanda ise 5 alanda birinci üniversiteyi çıkardı.
Üniversite bazında Harvard Üniversitesi 78 alanın 19'unda dünya birincisi oldu. Harvard'ı 15 alanla Çin'den Tsinghua Üniversitesi takip etti. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi 8 alanda, Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünya birinciliği elde etti. ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'dan en az bir üniversite 78 bilim alanının tamamında sıralamada yer aldı.