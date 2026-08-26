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TÜRGEV yükseköğretim yurt başvuruları başladı: Hangi illerde yurt var, kimler başvurabilir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜRGEV yükseköğretim yurt başvuruları başladı: Hangi illerde yurt var, kimler başvurabilir?

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla barınma arayışı hızlanırken TÜRGEV, 2026-2027 dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurtlarının başvuru ekranını açtı. Vakıf, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde 21 yükseköğretim yurduyla hizmet veriyor. Başvuruda üç tercih alınırken lisansüstü öğrenciler de sürece katılabiliyor.

TÜRGEV yükseköğretim kız öğrenci yurtları için 2026-2027 dönemi başvuruları açıldı. Üniversite öğrencileri işlemlerini Vakfın internet sitesi üzerinden tamamlayabiliyor. Başvuru süreci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsıyor. Adaylar üyelik oluşturup öğrenci profilini doldurduktan sonra en fazla üç yurdu tercih edebiliyor. Sonuçta uygun yurda yönlendirme, seçilen yerlerdeki kontenjan durumu dikkate alınarak yapılıyor.

TÜRGEV, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurt başvurularını başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, AA ve İHA)TÜRGEV, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurt başvurularını başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, AA ve İHA)

BARINMA ARAYIŞI KAYIT TAKVİMİYLE HIZLANDI

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt süreci başladı. Eğitimine ailesinden farklı bir şehirde devam edecek öğrenciler için barınma tercihi de kayıt işlemleriyle birlikte öncelikli konular arasına girdi.

Öğrenciler yurt seçerken kampüse ulaşım süresi, oda koşulları, çalışma alanları, internet erişimi ve sosyal imkanları değerlendiriyor. Ailelerin öncelikleri arasında ise güvenlik, yemek ve temizlik hizmetleri, kurumsal yapı ile giriş-çıkış düzeni bulunuyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yurdun toplu taşıma hatlarına yakınlığı, öğrencinin günlük zaman planını ve ulaşım giderlerini doğrudan etkiliyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını TÜRGEV’in internet sitesi üzerinden çevrim içi yapabiliyor.Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını TÜRGEV’in internet sitesi üzerinden çevrim içi yapabiliyor.

TÜRGEV 9 İLDE YÜKSEKÖĞRETİM YURDU SUNUYOR

Yurt hizmetlerine 1996 yılında İstanbul'da başlayan TÜRGEV; İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'da faaliyet gösteriyor.

Vakfın 21 yükseköğretim ve 3 ortaöğretim olmak üzere toplam 24 yurdu bulunuyor. Yükseköğretim yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığı, ortaöğretim yurtları ise Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında hizmet veriyor.

TÜRGEV'in paylaştığı güncel verilere göre 30 yıllık dönemde 80 bin 871 öğrenci yurt hizmetlerinden yararlandı. Vakfın mezun ağı ise 40 bin 435 kişiye ulaştı. Yurtların il ve başvuru durumları TÜRGEV'in resmi yurt sayfasından kontrol edilebiliyor.

Adaylar en fazla üç yurt seçebiliyor ve uygun yurda yönlendirme kontenjan durumuna göre gerçekleştiriliyor.Adaylar en fazla üç yurt seçebiliyor ve uygun yurda yönlendirme kontenjan durumuna göre gerçekleştiriliyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ ÇEVRİM İÇİ TAMAMLANIYOR

TÜRGEV yükseköğretim yurt başvurusu Vakfın internet sitesindeki başvuru sistemi aracılığıyla yapılıyor. Adayın önce üyelik oluşturması, ardından öğrenci profilindeki bilgileri tamamlaması gerekiyor.

Profil işlemlerinin ardından başvuru ekranına geçiliyor. İHA'ya göre öğrenciler sistem üzerinden en fazla üç yurt seçebiliyor. Başvurunun değerlendirilmesi ve uygun yurda yönlendirme, tercih edilen yurtların mevcut kontenjanlarına göre gerçekleştiriliyor.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER DE BAŞVURABİLİYOR

Başvuru hakkı yalnızca lisans öğrencileriyle sınırlı tutulmuyor. Yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören kız öğrenciler de TÜRGEV yükseköğretim yurtlarına müracaat edebiliyor. Öğrencilerin eğitim düzeyi ve kişisel bilgilerini sistemde eksiksiz belirtmesi önem taşıyor.

TÜRGEV, 9 ilde bulunan 21 yükseköğretim yurdunda barınmanın yanı sıra akademik, sosyal ve kişisel gelişime yönelik programlar sunuyor.TÜRGEV, 9 ilde bulunan 21 yükseköğretim yurdunda barınmanın yanı sıra akademik, sosyal ve kişisel gelişime yönelik programlar sunuyor.

BARINMANIN YANINDA GELİŞİM PROGRAMLARI SUNULUYOR

TÜRGEV yurtlarında öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar da yürütülüyor. Yurtların fiziksel imkanlarına göre çalışma alanları ve kütüphaneler öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Vakfın 2025 faaliyet verilerine göre 21 yurtta psikoeğitim, sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve sağlıklı yaşam gibi alanlarda yüzlerce atölye ile etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler TÜRGEV Psikolojik Danışmanlık Merkezi üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti alabiliyor. Güzel İşler Fabrikası bünyesinde ise eğitim, teknoloji, kariyer, sanat ve gönüllülük odaklı programlar gerçekleştiriliyor.

AYNI YURTTAN ÜÇ ÖĞRENCİ İLK 100'E GİRDİ

TÜRGEV Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan Hanne Hifa Akkuş, Ayşe Erva Çayır ve Asudenur Ahsen Ünal, 2026 YKS'de sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk 100'e girdi.

Üç öğrencinin aynı yurtta sınava hazırlanması; düzenli çalışmanın yanı sıra ortak çalışma kültürünün ve öğrenciler arasındaki akademik dayanışmanın yurt yaşamındaki etkisini gösterdi.

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