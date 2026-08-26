TÜRGEV yükseköğretim yurt başvuruları başladı: Hangi illerde yurt var, kimler başvurabilir?

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla barınma arayışı hızlanırken TÜRGEV, 2026-2027 dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurtlarının başvuru ekranını açtı. Vakıf, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde 21 yükseköğretim yurduyla hizmet veriyor. Başvuruda üç tercih alınırken lisansüstü öğrenciler de sürece katılabiliyor.

TÜRGEV yükseköğretim kız öğrenci yurtları için 2026-2027 dönemi başvuruları açıldı. Üniversite öğrencileri işlemlerini Vakfın internet sitesi üzerinden tamamlayabiliyor. Başvuru süreci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsıyor. Adaylar üyelik oluşturup öğrenci profilini doldurduktan sonra en fazla üç yurdu tercih edebiliyor. Sonuçta uygun yurda yönlendirme, seçilen yerlerdeki kontenjan durumu dikkate alınarak yapılıyor.

TÜRGEV, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurt başvurularını başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, AA ve İHA) BARINMA ARAYIŞI KAYIT TAKVİMİYLE HIZLANDI 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt süreci başladı. Eğitimine ailesinden farklı bir şehirde devam edecek öğrenciler için barınma tercihi de kayıt işlemleriyle birlikte öncelikli konular arasına girdi. Öğrenciler yurt seçerken kampüse ulaşım süresi, oda koşulları, çalışma alanları, internet erişimi ve sosyal imkanları değerlendiriyor. Ailelerin öncelikleri arasında ise güvenlik, yemek ve temizlik hizmetleri, kurumsal yapı ile giriş-çıkış düzeni bulunuyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yurdun toplu taşıma hatlarına yakınlığı, öğrencinin günlük zaman planını ve ulaşım giderlerini doğrudan etkiliyor.