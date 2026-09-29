Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları başladı. Öğrenciler 28 Eylül-4 Ekim 2026 arasında materyal ücretini ödeyerek kayıt sürecini tamamlayabiliyor. 1. sınıf öğrencilerinin kaydı fakülte tarafından yapılırken 2., 3. ve 4. sınıflar OBS üzerinden ders kaydını kendileri gerçekleştiriyor.

ATA AÖF 2026-2027 güz yarıyılı ders kayıtları 28 Eylül'de başladı ve 4 Ekim 2026'da sona erecek. Kayıt için önce materyal ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri ile Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıran veya yatay geçişle yerleşenlerin ders kaydı fakülte tarafından yapılıyor. 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ise ödeme sonrasında OBS'ye girerek ders kayıtlarını kendileri tamamlıyor.

ATA AÖF 2026-2027 güz yarıyılı ders kayıtları 28 Eylül’de başladı, normal kayıt dönemi 4 Ekim 2026’da sona erecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) MATERYAL ÜCRETİ ÖDEMESİ KAYIT SÜRECİNİN İLK ADIMI ATA AÖF öğrencileri güz yarıyılı ders kayıt işlemlerini 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayabiliyor. Süreçte öğrencilerin öncelikle materyal ücretini ödemesi gerekiyor. Materyal ücreti Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri üzerinden yatırılabiliyor. Ödeme ayrıca internet bankacılığı veya Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.