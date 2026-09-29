Materyal ücreti Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, internet bankacılığı ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ödenebiliyor. (Görsel: ATA AÖF)
AF KANUNU KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KAYDI FAKÜLTEDE
Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler ile aynı kapsamda yatay geçiş yoluyla fakülteye yerleşen öğrencilerin de ders kayıtlarını kendilerinin yapması gerekmiyor. Bu gruptaki öğrencilerin materyal ücretini ödemesinin ardından güz yarıyılı ders kayıt işlemleri fakülte tarafından gerçekleştiriliyor.
DERS KAYITLARI 4 EKİM'DE SONA ERECEK
2026-2027 güz yarıyılı için normal ders kayıt dönemi 4 Ekim 2026'da sona erecek. ATA-AÖF'ün yayımladığı akademik takvim bilgisinde mazeretli ders kayıtlarının ise 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirtiliyor. Güz yarıyılı dersleri 5 Ekim 2026'da başlıyor.
Güz dönemi vize sınavı 21-22 Kasım 2026’da yapılacak, sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler tercihlerini 18 Ekim saat 23.59’a kadar iletebilecek. (Görsel: ATA AÖF)
VİZE SINAVI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ AÇILDI
ATA AÖF 2026-2027 güz yarıyılı Ara (Vize) Sınavı 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihlerini 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabiliyor. Bu tarihe kadar değişiklik yapmayan öğrenciler için sistemde kayıtlı mevcut sınav merkezi tercihi geçerli oluyor.
Engel durumu bulunan öğrenciler, sınava ilişkin destek taleplerini OBS'de "Öğrenim" menüsü altında bulunan "Sınav Destek Talep" bölümünden iletebiliyor. Sınav sırasında sorun yaşanmaması için talep bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.
Akademik takvimde güz dönemi final sınavları 9-10 Ocak 2027, bütünleme sınavları 13-14 Şubat 2027, Mezuniyet Üç Ders Sınavı ise 22 Ağustos 2027 olarak yer alıyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)
ATA AÖF 2026-2027 SINAV TAKVİMİ
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre güz dönemi vize sınavları 21-22 Kasım 2026'da, final sınavları ise 9-10 Ocak 2027'de yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 17-18 Nisan 2027, final sınavları 5-6 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
|
Sınav
|
Tarih
|
Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı
|
21-22 Kasım 2026
|
Güz Yarıyılı Final Sınavı
|
9-10 Ocak 2027
|
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı
|
13-14 Şubat 2027
|
Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı
|
17-18 Nisan 2027
|
Bahar Yarıyılı Final Sınavı
|
5-6 Haziran 2027
|
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı
|
3-4 Temmuz 2027
|
Mezuniyet Üç Ders Sınavı
|
22 Ağustos 2027
ATA AÖF DERS KAYITLARI 2026 HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
ATA AÖF güz dönemi ders kayıtları ne zaman bitiyor?
2026-2027 güz yarıyılı ders kayıtları 4 Ekim 2026'da sona eriyor. Materyal ücretini ödeyen öğrenciler, sınıf durumlarına göre kayıt işlemlerini fakülte veya OBS üzerinden tamamlıyor.
ATA AÖF mazeretli ders kayıtları ne zaman?
Mazeretli ders kayıtları 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılıyor. Güz yarıyılı dersleri ise 5 Ekim 2026'da başlıyor ve 8 Ocak 2027'de sona eriyor.
ATA AÖF materyal ücreti nasıl ödenir?
Materyal ücreti Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'lerinden ödenebiliyor. İnternet bankacılığı ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden de online ödeme yapılabiliyor.
ATA AÖF 1. sınıf öğrencileri ders kaydı yapacak mı?
Fakülteye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin ders kayıtları, materyal ücretinin ödenmesinin ardından fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin ayrıca OBS üzerinden ders seçimi yapması gerekmiyor.
ATA AÖF 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ders kaydını nasıl yapacak?
Ara sınıf öğrencilerinin materyal ücretini ödedikten sonra OBS üzerinden güz yarıyılı ders kayıtlarını kendilerinin tamamlaması gerekiyor. Yalnızca materyal ücretini yatırmak bu öğrenciler için ders kaydının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıranların ders kaydı nasıl yapılacak?
Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıran veya bu kapsamda yatay geçişle yerleşen öğrencilerin ders kayıtları, materyal ücretinin ödenmesinin ardından fakülte tarafından yapılıyor.
ATA AÖF vize sınavı ne zaman?
2026-2027 güz yarıyılı Ara (Vize) Sınavı 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav yurt içinde 81 ildeki sınav merkezlerinde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacak.
ATA AÖF vize sınav merkezi değişikliği ne zamana kadar yapılabilir?
Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler tercihlerini 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabiliyor. Değişiklik yapılmaması halinde sistemde kayıtlı mevcut sınav merkezi geçerli oluyor.
ATA AÖF sınav merkezi tercihi nereden yapılır?
Sınav merkezi tercih işlemleri OBS, ÖYS ve ATA AÖF uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Engel durumu bulunan öğrenciler sınav destek talebini nasıl yapacak?
Engel durumu bulunan öğrenciler, destek taleplerini OBS'de "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" bölümünden iletebiliyor. Talep bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesi gerekiyor.
ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Güz yarıyılı final sınavları 9-10 Ocak 2027, bütünleme sınavları ise 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Bahar yarıyılı vize sınavları 17-18 Nisan 2027, final sınavları 5-6 Haziran 2027, bütünleme sınavları ise 3-4 Temmuz 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı 22 Ağustos 2027 tarihinde yapılacak.