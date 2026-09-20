2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri ve takvimi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru takvimini açıkladı. Ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim’de 23.59’da sona erecek. Yükseköğrenim bursunun tarihi ise YKS ve DGS ek yerleştirme takvimine göre netleşecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için eğitim yardımı ve burs başvuru tarihlerini duyurdu. Öğrencilerin merakla beklediği takvimde ortaöğrenim bursunun başvuru tarihleri kesinleşti. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular ekim ayında alınacak.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
VGM'nin açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim yılında ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık iki hafta boyunca başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Ortaöğrenim bursu kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yer alıyor.
Başvuru tarihleri