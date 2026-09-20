Yükseköğrenim bursunun başvuru tarihi henüz kesinleşmedi.YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin beklediği yükseköğrenim burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM, ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvuru takviminin 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleneceğini bildirdi.

Bu nedenle yükseköğrenim bursuna başvurmak isteyen öğrencilerin yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor. Tarihler kesinleştiğinde VGM tarafından internet sitesi üzerinden ilan edilecek.