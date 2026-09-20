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2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri ve takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri ve takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru takvimini açıkladı. Ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim’de 23.59’da sona erecek. Yükseköğrenim bursunun tarihi ise YKS ve DGS ek yerleştirme takvimine göre netleşecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için eğitim yardımı ve burs başvuru tarihlerini duyurdu. Öğrencilerin merakla beklediği takvimde ortaöğrenim bursunun başvuru tarihleri kesinleşti. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular ekim ayında alınacak.

VGM, 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. (A Haber Grafik Ekibi)VGM, 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. (A Haber Grafik Ekibi)

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

VGM'nin açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim yılında ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık iki hafta boyunca başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Ortaöğrenim bursu kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yer alıyor.

Ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak.Ortaöğrenim bursu için başvurular 6 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak.

Başvuru tarihleri

Burs türü
Başlangıç
Bitiş
Ortaöğrenim Bursu
6 Ekim 2026, 10.00
20 Ekim 2026, 23.59
Yükseköğrenim Bursu
Henüz kesinleşmedi
Henüz kesinleşmedi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
Henüz kesinleşmedi
Henüz kesinleşmedi

Yükseköğrenim bursunun başvuru tarihi henüz kesinleşmedi.Yükseköğrenim bursunun başvuru tarihi henüz kesinleşmedi.YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin beklediği yükseköğrenim burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM, ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvuru takviminin 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleneceğini bildirdi.

Bu nedenle yükseköğrenim bursuna başvurmak isteyen öğrencilerin yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor. Tarihler kesinleştiğinde VGM tarafından internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç duyuruları VGM üzerinden paylaşılacak.Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç duyuruları VGM üzerinden paylaşılacak.

BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

VGM, 2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı ve burs başvurularıyla ilgili tüm duyuruların www.vgm.com.tr internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı. Başvuru tarihleri kadar değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerine ilişkin bilgiler de yine kurumun internet sitesinden paylaşılacak.

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