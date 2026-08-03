TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı! 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilk kez hayata geçirdiği TENMAK Araştırma Burs Programı yoğun ilgi görünce kapsamı genişletildi. Bursiyer sayısı 300'den 500'e yükselirken desteklenen bölüm sayısı da 28'den 38'e çıkarıldı. Başvurular eylül ayında çevrim içi alınacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez başlatılan TENMAK Araştırma Burs Programı'nda kapsam genişletildi. Üniversite adaylarının yoğun ilgi gösterdiği programda burs verilecek öğrenci sayısı artırılırken destek kapsamına alınan bölüm sayısı da yükseltildi. Böylece daha fazla öğrenci aylık 13 bin 750 liralık başarı bursundan yararlanma fırsatı elde edecek.
YOĞUN İLGİ SONRASI KONTENJAN ARTIRILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programın kısa sürede büyük ilgi görmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Buna göre ilk etapta 300 olarak belirlenen bursiyer kontenjanı 500'e çıkarıldı. Destek kapsamındaki bölüm sayısı ise 28'den 38'e yükseltildi.
Bakan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerin programa gösterdiği ilgiyi dikkate aldıklarını belirterek, bilim üreten ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
TENMAK ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI NEDİR?
Program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülüyor. Temmuz ayında duyurulan programın temel amacı; enerji, madencilik, nükleer teknolojiler ve ileri malzeme alanlarında araştırma yapabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek. Program kapsamında lisans eğitiminden doktora sonrasına kadar farklı seviyelerde araştırmacılar destekleniyor.
İlk etapta açıklanan lisans başarı bursu ise özellikle üniversite tercih dönemindeki adayların dikkatini çekti.