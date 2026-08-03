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TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı! 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL destek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı! 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilk kez hayata geçirdiği TENMAK Araştırma Burs Programı yoğun ilgi görünce kapsamı genişletildi. Bursiyer sayısı 300'den 500'e yükselirken desteklenen bölüm sayısı da 28'den 38'e çıkarıldı. Başvurular eylül ayında çevrim içi alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez başlatılan TENMAK Araştırma Burs Programı'nda kapsam genişletildi. Üniversite adaylarının yoğun ilgi gösterdiği programda burs verilecek öğrenci sayısı artırılırken destek kapsamına alınan bölüm sayısı da yükseltildi. Böylece daha fazla öğrenci aylık 13 bin 750 liralık başarı bursundan yararlanma fırsatı elde edecek.

TENMAK burs programında kontenjan 500'e, desteklenen bölüm sayısı ise 38'e çıkarıldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)TENMAK burs programında kontenjan 500'e, desteklenen bölüm sayısı ise 38'e çıkarıldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YOĞUN İLGİ SONRASI KONTENJAN ARTIRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programın kısa sürede büyük ilgi görmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Buna göre ilk etapta 300 olarak belirlenen bursiyer kontenjanı 500'e çıkarıldı. Destek kapsamındaki bölüm sayısı ise 28'den 38'e yükseltildi.

Bakan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerin programa gösterdiği ilgiyi dikkate aldıklarını belirterek, bilim üreten ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Program, enerji ve stratejik teknolojilerde insan kaynağını destekleyecek. (Görsel: AA)Program, enerji ve stratejik teknolojilerde insan kaynağını destekleyecek. (Görsel: AA)

TENMAK ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI NEDİR?

Program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülüyor. Temmuz ayında duyurulan programın temel amacı; enerji, madencilik, nükleer teknolojiler ve ileri malzeme alanlarında araştırma yapabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek. Program kapsamında lisans eğitiminden doktora sonrasına kadar farklı seviyelerde araştırmacılar destekleniyor.

İlk etapta açıklanan lisans başarı bursu ise özellikle üniversite tercih dönemindeki adayların dikkatini çekti.

YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler programa başvurabilecek. (Görsel: A Haber)YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler programa başvurabilecek. (Görsel: A Haber)

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başarı bursundan;

  • 2025 veya 2026 YKS'ye giren,
  • Yerleştiği bölüm program kapsamında bulunan,
  • YKS başarı sıralamasında ilk 100 bin içerisinde yer alan lisans öğrencileri yararlanabilecek.

Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralaması esas alınacak.

Başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında çevrim içi yapılacak. (Görsel: A Haber)Başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında çevrim içi yapılacak. (Görsel: A Haber)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Programa başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuru sırasında adaylardan;

  • Lisans kayıt belgesi,
  • YKS başarı sıralamasını gösteren belge

istenilecek.

BURS MİKTARI NE KADAR?

Programa kabul edilen öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 lira başarı bursu verilecek.

Bunun yanında bursiyerlere yalnızca maddi destek sağlanmayacak. Her öğrenciye kendi alanında uzman bir akademik danışman atanacak. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatlarından yararlanma imkanı sunulacak.

Enerji alanındaki nitelikli insan kaynağına katkı sağlanması amaçlanıyor. (Görsel: AA)Enerji alanındaki nitelikli insan kaynağına katkı sağlanması amaçlanıyor. (Görsel: AA)

BAKAN BAYRAKTAR: KAPSAMI STRATEJİK ALANLARA GÖRE GENİŞLETTİK

Kontenjan dağılımının belirlenirken Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı alanların dikkate alındığını belirten Bayraktar, programın yalnızca enerji sektörüyle sınırlı tutulmadığını ifade etti. Bayraktar, "Kontenjan dağılımında önceliğimiz olan enerji ve tabii kaynaklar alanının yanı sıra kapsamı genişleterek ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak daha geniş bir akademik alanı kapsama aldık." dedi.

Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme teknolojileri başta olmak üzere toplam 38 farklı stratejik alanda eğitim gören öğrencilere destek verilecek. Programın öğrencilere yalnızca maddi katkı sunmadığını vurgulayan Bayraktar, bursiyerlerin eğitim sürecinde uzman isimlerle birlikte çalışma fırsatı yakalayacağını belirtti.

"Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alanda lisans eğitimine başlayan ve YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize, eğitimleri boyunca alanında uzman isimlerle akademik danışmanlık ve kariyer fırsatı desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlayacağız." diyen Bayraktar, genç araştırmacıların uzun vadeli destekleneceğini ifade etti.

Program, Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim gören öğrencileri destekleyecek.(Görsel: A Haber)Program, Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim gören öğrencileri destekleyecek.(Görsel: A Haber)

HANGİ BÖLÜMLER BURS KAPSAMINDA?

Program kapsamında yer alan bölüm grupları ve kontenjanlar şöyle:

Bölüm / Bölüm Grubu Kontenjan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 80
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Geliştirme Veri Bilimi ve Analitiği 70
Makine Mühendisliği 57
Malzeme Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 52
Kimya Mühendisliği 35
Endüstri Mühendisliği 35
İnşaat Mühendisliği 20
Maden Mühendisliği 20
Nükleer Enerji Mühendisliği 20
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 20
Kimya 15
Çevre Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği 15
Fizik 10
Jeoloji Mühendisliği 10
Fizik Mühendisliği 5
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 5
Mekatronik Mühendisliği 5
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 5
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Yönetimi 5
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 5
Cevher Hazırlama Mühendisliği 3
Harita Mühendisliği 3
Şehir ve Bölge Planlama 3
Jeofizik Mühendisliği 2

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