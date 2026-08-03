TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı! 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez başlatılan TENMAK Araştırma Burs Programı'nda kapsam genişletildi. Üniversite adaylarının yoğun ilgi gösterdiği programda burs verilecek öğrenci sayısı artırılırken destek kapsamına alınan bölüm sayısı da yükseltildi. Böylece daha fazla öğrenci aylık 13 bin 750 liralık başarı bursundan yararlanma fırsatı elde edecek.

TENMAK burs programında kontenjan 500'e, desteklenen bölüm sayısı ise 38'e çıkarıldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YOĞUN İLGİ SONRASI KONTENJAN ARTIRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programın kısa sürede büyük ilgi görmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Buna göre ilk etapta 300 olarak belirlenen bursiyer kontenjanı 500'e çıkarıldı. Destek kapsamındaki bölüm sayısı ise 28'den 38'e yükseltildi.

Bakan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerin programa gösterdiği ilgiyi dikkate aldıklarını belirterek, bilim üreten ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.