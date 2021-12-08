Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in sözleşmeli öğretmenlikle ilgili atama takviminde paylaştığı bilgilere göre 15 bin ek atama için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 15 bin ek atama müjdesi için geçtiğimiz haftalarda sözlü sınavlar gerçekleştirildi. Covid-19 karantinası nedeniyle mülakata katılamayan adayların başvuruları ise 9 Aralık'ta sona eriyor. Karantina nedeniyle sözlü sınavları olamayan adayların mülakatları ise 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.