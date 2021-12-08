Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 bin ek atama için sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Mülakatlara katılan öğretmenlerin sözlü sınavlarının sonuçları sonrası atamalarında kullanılacak olan kesin sıralamaları netleşecek. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in sözleşmeli öğretmenlikle ilgili atama takviminde paylaştığı bilgilere göre 15 bin ek atama için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 15 bin ek atama müjdesi için geçtiğimiz haftalarda sözlü sınavlar gerçekleştirildi. Covid-19 karantinası nedeniyle mülakata katılamayan adayların başvuruları ise 9 Aralık'ta sona eriyor. Karantina nedeniyle sözlü sınavları olamayan adayların mülakatları ise 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in sözleşmeli öğretmenlikle ilgili atama takviminde paylaştığı bilgilere göre 15 bin ek atama için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.
Sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen adayların itirazları ise 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Atama tercihlerinin 21-26 Ocak'ta alınmasının ardından 31 Ocak'ta da sonuçlar ilan edilecek.
Şubat ayı itibariyle öğretmenler görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler.
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