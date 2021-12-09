KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci KYK burs sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz.
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