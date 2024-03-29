SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18 Mart'ta başladı ve öğrenciler, istedikleri lisede eğitimlerine devam etmek için heyecanla hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS, öğrencilere gelecekleri için önemli bir adımı temsil ediyor. Peki LGS başvurusu ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? LGS başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini geçtiğimiz aylarda duyurarak öğrencilerin ve velilerin takvimlerini belirginleştirmişti. 2024 LGS sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte, başvuru süreci ve detayları merak konusu haline geldi. Peki LGS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detayları...
Başvuru Süreci:
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için önemli bir adımı temsil ediyor. Bu yıl, başvuru süreci 18 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında "e-Okul" platformu üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, bu süreçte okul müdürlükleri tarafından rehberlik edilerek başvurularını tamamlayacaklar ve başvurular 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerine 24 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişebilecekler. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Sınav Sonuçları:
2024 LGS sınav sonuçları ise 28 Haziran'da "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer planlamalarında önemli bir rol oynayacak. Liselere Geçiş Sistemi, öğrencilere eğitim hayatlarında önemli bir kilometre taşı olmaya devam ediyor.
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- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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