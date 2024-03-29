SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvuru Süreci:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için önemli bir adımı temsil ediyor. Bu yıl, başvuru süreci 18 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında "e-Okul" platformu üzerinden gerçekleştirilecek.