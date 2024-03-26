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Ramazan Işığını Yakala! NUN Okullarından anlamlı yarışma

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Ramazan Işığını Yakala! NUN Okullarından anlamlı yarışma

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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