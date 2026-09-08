PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi
PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte puanını yükselten ülkeler arasında öne çıktı. 2022'ye göre üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi olan Türkiye, sıralamasını da üst basamaklara taşıdı. Detaylar ve dikkat çeken veriler rapora yansıdı.
OECD tarafından üç yılda bir düzenlenen PISA araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, araştırmada üç temel alanda da 2022'ye göre daha yüksek puan aldı. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikteki yükseliş, ülkenin sıralamasına da yansıdı. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 sonuçları, tüm dünyayla aynı anda kamuoyuna duyuruldu.
TÜRKİYE ÜÇ ALANDA DA PUANINI YÜKSELTTİ
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı ülke raporuna göre Türkiye, PISA 2025'te üç alanda da 2022'ye kıyasla puanını artırdı.
Türkiye'nin tüm ülkeler arasındaki sıralaması da dikkat çekici şekilde yükseldi.
Bu sonuçlarla Türkiye, üç alanda da sıralamasını aynı anda yukarı taşıyan ülkeler arasında yer aldı.
TÜRKİYE'NİN 2022'YE GÖRE SIRALAMASI YÜKSELDİ
PISA 2025'e katılan ülke sayısı 91'e çıktı. PISA 2022'de ise 81 ülke araştırmada yer almıştı. Ülke sayısındaki değişim nedeniyle Türkiye'nin performansı yalnızca sıra üzerinden değil, göreli sıralama açısından da değerlendirildi.
Türkiye, üç alanda da 2022'ye göre daha üst sıralara çıktı: