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PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi

PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte puanını yükselten ülkeler arasında öne çıktı. 2022'ye göre üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi olan Türkiye, sıralamasını da üst basamaklara taşıdı. Detaylar ve dikkat çeken veriler rapora yansıdı.

OECD tarafından üç yılda bir düzenlenen PISA araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, araştırmada üç temel alanda da 2022'ye göre daha yüksek puan aldı. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikteki yükseliş, ülkenin sıralamasına da yansıdı. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 sonuçları, tüm dünyayla aynı anda kamuoyuna duyuruldu.

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 1

TÜRKİYE ÜÇ ALANDA DA PUANINI YÜKSELTTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı ülke raporuna göre Türkiye, PISA 2025'te üç alanda da 2022'ye kıyasla puanını artırdı.

Türkiye'nin tüm ülkeler arasındaki sıralaması da dikkat çekici şekilde yükseldi.

Alan
Sıralamadaki yükseliş
Fen bilimleri
15 basamak
Okuma becerileri
18 basamak
Matematik
11 basamak

Bu sonuçlarla Türkiye, üç alanda da sıralamasını aynı anda yukarı taşıyan ülkeler arasında yer aldı.

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 2

TÜRKİYE'NİN 2022'YE GÖRE SIRALAMASI YÜKSELDİ

PISA 2025'e katılan ülke sayısı 91'e çıktı. PISA 2022'de ise 81 ülke araştırmada yer almıştı. Ülke sayısındaki değişim nedeniyle Türkiye'nin performansı yalnızca sıra üzerinden değil, göreli sıralama açısından da değerlendirildi.

Türkiye, üç alanda da 2022'ye göre daha üst sıralara çıktı:

Alan
OECD ülkeleri arasında
Tüm ülkeler arasında
Fen bilimleri
29'dan 14'e
34'ten 19'a
Okuma
30'dan 13'e
36'dan 18'e
Matematik
32'den 23'e
39'dan 28'e

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 3

FEN BİLİMLERİNDE TÜRKİYE OECD ORTALAMASINI GEÇTİ

PISA 2025'te ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin bu alandaki performansı, araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 puan, 2018'e göre ise 26 puan arttı. OECD ülkelerinin ortalama puanı ise aynı dönemde geriledi.

PISA 2025'te fen bilimleri için OECD ortalaması 482 puan olarak açıklanırken tüm ülkelerin ortalaması 443 puanda kaldı. Türkiye'nin ortalaması ise 494 puan oldu. Böylece Türkiye, fen bilimlerinde hem OECD hem de tüm ülkeler ortalamasının üzerinde yer aldı.

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 4

OKUMA BECERİLERİNDE FARK DAHA DA AÇILDI

Okuma becerilerinde de Türkiye'nin puanı yükseldi. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin puanı, 2022'ye kıyasla 16 puan arttı.

OECD ülkeleri ve tüm ülkelerin ortalama puanlarında ise düşüş görüldü. Türkiye'nin 2025'teki okuma puanı 472 oldu. OECD ortalaması 461, tüm ülkelerin ortalaması ise 420 olarak açıklandı. Türkiye'nin OECD ile arasındaki fark da yıllar içinde değişti. 2018'de OECD ortalamasının 21 puan gerisinde olan Türkiye, 2025'te bu farkı kapatarak 11 puan üzerine çıktı.

Türkiye ile tüm ülkelerin ortalaması arasındaki fark ise 2018'de 13 puanken 2025'te 52 puana yükseldi.

MATEMATİKTE OECD ORTALAMASI YAKALANDI

Matematikte Türkiye'nin puanı da 2022'ye göre arttı. Türkiye, 2025'te matematikte 462 puan aldı. OECD ortalaması 463, tüm ülkelerin ortalaması ise 429 puan oldu. Türkiye böylece tüm ülkelerin ortalamasının üzerinde yer aldı. OECD ortalamasıyla arasındaki fark da büyük ölçüde kapandı.

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 5

ÜÇ ALANDA DA PUANINI ARTIRAN TEK OECD ÜLKESİ

Raporda Türkiye'nin son 10 yıllık performansına da dikkat çekildi. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülke olarak öne çıktı. Türkiye ayrıca PISA 2022 ile karşılaştırıldığında üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye fen, matematik ve okumada yükseldi - 6

ÜST DÜZEY PERFORMANS GÖSTEREN ÖĞRENCİ ORANI ARTTI

PISA sonuçlarında yalnızca ortalama puanlar değil, farklı performans düzeylerindeki öğrenci oranları da değerlendiriliyor. Türkiye'de fen bilimlerinde üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı 2022'de yüzde 4 iken 2025'te yüzde 7,4'e yükseldi. OECD ortalaması ise yüzde 7,2 oldu. Böylece Türkiye bu alanda ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıktı.

Okuma becerilerinde üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı yüzde 1,9'dan yüzde 4,2'ye yükseldi. Matematikte de benzer bir artış yaşandı. Üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı yüzde 5,4'ten yüzde 7,9'a çıktı.

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