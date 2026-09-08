FEN BİLİMLERİNDE TÜRKİYE OECD ORTALAMASINI GEÇTİ PISA 2025'te ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin bu alandaki performansı, araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 puan, 2018'e göre ise 26 puan arttı. OECD ülkelerinin ortalama puanı ise aynı dönemde geriledi. PISA 2025'te fen bilimleri için OECD ortalaması 482 puan olarak açıklanırken tüm ülkelerin ortalaması 443 puanda kaldı. Türkiye'nin ortalaması ise 494 puan oldu. Böylece Türkiye, fen bilimlerinde hem OECD hem de tüm ülkeler ortalamasının üzerinde yer aldı.

OKUMA BECERİLERİNDE FARK DAHA DA AÇILDI Okuma becerilerinde de Türkiye'nin puanı yükseldi. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin puanı, 2022'ye kıyasla 16 puan arttı. OECD ülkeleri ve tüm ülkelerin ortalama puanlarında ise düşüş görüldü. Türkiye'nin 2025'teki okuma puanı 472 oldu. OECD ortalaması 461, tüm ülkelerin ortalaması ise 420 olarak açıklandı. Türkiye'nin OECD ile arasındaki fark da yıllar içinde değişti. 2018'de OECD ortalamasının 21 puan gerisinde olan Türkiye, 2025'te bu farkı kapatarak 11 puan üzerine çıktı. Türkiye ile tüm ülkelerin ortalaması arasındaki fark ise 2018'de 13 puanken 2025'te 52 puana yükseldi. MATEMATİKTE OECD ORTALAMASI YAKALANDI Matematikte Türkiye'nin puanı da 2022'ye göre arttı. Türkiye, 2025'te matematikte 462 puan aldı. OECD ortalaması 463, tüm ülkelerin ortalaması ise 429 puan oldu. Türkiye böylece tüm ülkelerin ortalamasının üzerinde yer aldı. OECD ortalamasıyla arasındaki fark da büyük ölçüde kapandı.

ÜÇ ALANDA DA PUANINI ARTIRAN TEK OECD ÜLKESİ Raporda Türkiye'nin son 10 yıllık performansına da dikkat çekildi. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülke olarak öne çıktı. Türkiye ayrıca PISA 2022 ile karşılaştırıldığında üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.